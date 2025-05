Bilety na Beyoncé drożały i taniały. Chaos na rynku. Jak sytuacja w Polsce? Fani wydali fortunę

Fani Beyoncé mają powody do frustracji. Jak donosi „The New York Times”, ci, którzy rzucili się na bilety na trasę „Cowboy Carter” zaraz po otwarciu sprzedaży, teraz muszą patrzeć, jak ceny na te same miejsca spadają nawet o połowę. W mediach społecznościowych zawrzało. Ci, którzy zapłacili nawet 1200 dolarów, zobaczyli, że kilka dni przed koncertem te same bilety były dostępne za 380 dolarów. A jak sytuacja ma się w Polsce? Fani wydali fortunę.