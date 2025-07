Bitwa na futrzany czapko-szalik! Doda i Krzan w niemal identycznych strojach. Która lepsza? Wow

Moda lubi powroty. Wie to każdy, kto w ostatnich latach widział dzwony na ulicach, koronkowe bolerka w sklepach czy neonowe topy na TikToku. Ale czegoś takiego jeszcze nie było! W krótkim odstępie czasu, na instagramowych relacjach i TikTokach, pojawiły się dwa niemal identyczne looki: obie panie miały na sobie bordowy komplet z puchatej dzianiny z wielkim kapturem, mocny makijaż i klimat "divy z MTV z 2005". Przypadek? Nie sądzimy.

Doda, królowa sceny i skandalu, opublikowała nagranie w pełnej stylówie – brokatowy stanik, buraczkowy komplet z frędzlami, futrzany kaptur XXL i obowiązkowe rękawiczki bez palców. A na innym profilu w socialach – Izabella Krzan, modelka, prezenterka i prowadząca nową edycję "Afryka Express", występująca niemal w kopii tego samego stroju. Jak skomentował Maciej Dąbrowski, który udostępnił jej zdjęcie: „2005 we’re back”.

Izabella Krzan i Doda w niemal identycznych stylizacjach. Dużo ciała i dużo futerka

Dorota Rabczewska, czyli Doda, to nazwisko, którego nie trzeba nikomu przedstawiać. Na scenie muzycznej obecna od ponad dwóch dekad, od czasu zespołu Virgin do solowych tras i kontrowersyjnych wystąpień. Znana z ciętego języka, odwagi scenicznej i kreacji, które przyprawiają stylistów o palpitacje serca. Jej najnowsza stylizacja to hołd dla stylu Y2K (ang. Year 2000) – dużo ciała, dużo błysku, dużo futerka, zero nudy. W tle piosenka "Celebrity Skin" zespołu Hole, co jeszcze mocniej podkreśla punkowo-glamrockowy klimat całości.

Z kolei Izabella Krzan, Miss Polonia 2016 i twarz programów TVP, zaskoczyła wszystkich swoją stylizacją w zupełnie nowym klimacie. Znana dotąd z eleganckich, stonowanych kreacji na potrzeby „Koła Fortuny” czy „Pytania na Śniadanie”, tym razem wpadła do świata mody jakby teleportem z czasów „TRL na Vivie”. Złote bransoletki, łańcuchy, rybie siatki i minispódniczka w krowie łaty – a do tego bordowy kaptur identyczny jak u Dody. Wrażenie jest takie, jakby obie panie wyszły z tego samego klubu w 2004 roku… tylko 20 lat później.

Pojedynek na futra i cekiny trwa. Doda – odważna, świadoma, w swoim żywiole. Krzan – zaskakująca, śmiała i z dystansem. Każda z nich na swój sposób przywołuje ducha lat 2000, które – o ironio – wracają właśnie do łask. Czy to trend jednorazowy, czy może zapowiedź większego powrotu do tamtych estetyk? Jedno jest pewne – 2005 choć na chwilę wrócił z hukiem. A kto wygląda lepiej? To już zostawiamy Wam. Głosujcie sercami.

