Blac Chyna. Schudła w ciągu sekund! Usunęła implanty giganty z pupy

Blac Chyna usuwa sztuczną pupę! Straciła niemal pięć kilogramów wagi, gdy wyjęła silikon i implanty

Blac Chyna jeszcze niedawno była typową celebrytką znaną z tego, że jest znana, jak również z romansu z Robem Kardashianem. Jednak niegdysiejsza miłośniczka imprez i ekstremalnych operacji plastycznych niedawno obwieściła, że odnalazła Boga i postanowiła wrócić do naturalnej wersji siebie. A to oznacza całkowitą przemianą. Najpierw Blac Chyna pozbyła się tatuażu z diabłem z pośladków, a teraz wyjęła stamtąd ogromne implanty. Skutki mogą szokować! Blac Chyna opowiedziała wszystko w wywiadzie dla Access Hollywood. Otóż 34-letnia dziś celebrytka zaczęła pompować sobie pupę nielegalnymi wypełniaczami jeszcze jako 19-latka. Niedawno jednak poszła pod nóż u prawdziwego chirurga, by wyjąć cały silikon i wszelkie implanty z pupy. "Wiecie, ile centymetrów kwadratowych wyjęto mi z pośladków? 1250. Dwulitrowa butla Coli w mojej pupie!" - mówi gwiazdka. Jak dodała, w ciągu paru chwil straciła niemal pięć kilogramów wagi, bo tyle ważyły wypełniacze w pośladkach. Modelka i influenserka pokazała na swoim koncie na Instagramie kolejne etapy swojej wielkiej przemiany. Najpierw zrelacjonowała chrzest w wodzie, potem zmieniła styl ubierania na skromny i zmyła tonę makijażu oraz wyrzuceniem Szatana ze swojego życia - a konkretnie ze swojej pupy. Tak! Blac Chyna swojego czasu z sobie tylko znanych powodów wytatuowała sobie na biodrze i pośladku wizerunek Lucyfera. Teraz pokazała, jak udaje się do centrum usuwania tatuaży w Las Vegas, by rozprawić się z pośladkowym diabłem.

Blac Chyna: "Dziękuję Boże, że mnie ocaliłeś. Usuwam ten tatuaż Baphometa"

"Dziękuję Boże, że mnie ocaliłeś. Usuwam ten tatuaż Baphometa. Wysyłam całą tę energię z powrotem do jej właściciela" - pisze Blac Chyna, podpisując się jednocześnie swoim prawdziwym imieniem - Angela. Pełne imię i nazwisko amerykańskiej celebrytki to Angela Renée White. Fani nie kryją zachwytu w komentarzach. "Niech Bóg cię błogosławi, siostro! Bóg jest zawsze gotowy" - pisze jedna z fanek. "Dosłownie się popłakałam, rzadko zdarza mi się polubić jakiś twój post, ale to jest po prostu piękne" - dodaje ktoś inny.

Sonda Co sądzisz o operacjach plastycznych? Czemu nie? Wszystko jest dla ludzi. Nigdy w życiu!

Blac Chyna Lost 10 Lbs. After Silicone Removal, Says She Could've Died from Illegal Butt Injections https://t.co/6yKjpIEbf1— People (@people) March 29, 2023

Jak dobrze znasz tatuaże gwiazd? Pytanie 1 z 10 Czy to tatuaż? Nick Jonas Justin Bieber Quebonafide Dalej