i Autor: instagram Blac Chyna usunęła diabła z pośladków

Przełom w życiu gwiazdy

Gwiazda usunęła sobie diabła z pupy! Blac Chyna pozbywa się demona z pośladków

Wielkie nawrócenie celebrytki! Blac Chyna jeszcze niedawno była zoperowaną do granic możliwości gwiazdką znaną z tego, że jest znana i z tatuażu z Szatanem na pupie. Teraz gwiazda ogłosiła, że znalazła Boga i usuwa demoniczny tatuaż. Zobacz, co miała do niedawna na pupie Blac Chyna!