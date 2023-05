Blanka Stajkow w FINALE konkursu EUROWIZJA 2023! Ogromny sukces Polki, świetnie sobie poradziła

Tuż przed półfinałem Eurowizji dowiedzieliśmy się, kim są rodzice Blanki Stajkow. Aż nas zamurowało! To wiele wyjaśnia

Eurowizja 2023: Blanka awansowała do FINAŁU! Polska pozostaje w grze. BRAWO! [ZAPIS RELACJI]

Blanka Stajkow awansowała do finału konkursu Eurowizja 2023! Polka wystąpiła w drugim półfinale 11 maja, a jej świetny występ z piosenką "Solo" został doceniony przez widzów, którzy oddawali na nią głosy. Tym samym Polska powraca do finałowego szeregu na Eurowizji. Tym samym Blanka wystąpi podczas wielkiego finału konkursu, który odbędzie się w sobotę, 13 maja. Młoda wokalistka utarła nosa hejterom, którzy od tygodni zarzucali ją wyzwiskami i krytyką. Podczas drugiego półfinału było widać, że Blanka nie dała się sprowadzić na dno, ciężko pracowała i poprawiła mankamenty występu z etapu polskich preselekcji. Na dużą pochwałę zasługuje również przerwa taneczna, podczas której Blanka dała fenomenalny popis umiejętności tanecznych. To wszystko w połączeniu z dobrą prezencją na scenie i wokalem dało sukces.

Blanka Stajkow w finale konkursu Eurowizja 2023. Które miejsce zajmie Polka?

Blanka Stajkow wystąpi teraz w finale konkursu Eurowizja 2023, który odbędzie się w sobotę, 13 maja. Które miejsce zajmie Polka? Jako która będzie występować na scenie? Kiedy tylko pojawią się szczegóły dotyczące przebiegu konkursu, będziemy Was na bieżąco informować. Tymczasem pozostaje nam pogratulować Blance sukcesu podczas drugiego półfinału. Trzymamy kciuki za finał! Póki co czas świętować, a później znowu brać się do pracy. Fani przekazują: gratulacje!

Blanka - duży progres wokalny. Pomagają chórki, ale w porównaniu z polskimi preselekcjami to niebo a ziemia. Jest nieźle! Dobra prezencja, taniec świetny. Na minus - efekty specjalne... Ale to już nie jej wina. BRAWO! #Bejba #Eurowizja #Eurowizja2023 #Eurovision #Eurovision2023 pic.twitter.com/4rOhZaAPI3— Bartosz Wojsa (@BartoszWojsa) May 11, 2023

