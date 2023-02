Jest decyzja sądu ws. Maty! Zatrzymano go za posiadanie narkotyków

Tomasz Karolak jako jeden z najpopularniejszych aktorów w kraju od zawsze wzbudzał swoją osobą zainteresowanie mediów. Nie dość, że ma na koncie mnóstwo ról filmowych oraz serialowych, zawsze wiązał się ze znanymi koleżankami po fachu, co było szeroko komentowane. Ostatnio przyznał, że praktycznie każdej partnerce chciał się oświadczyć, przy okazji niejako je przepraszając.

- Violce Kołakowskiej też się oświadczyłem i nic nie wyszło, a jest mamą moich dzieci. Magdzie Lamparskiej też. Z nią to chciałem się żenić. Ilonie Ostrowskiej też się oświadczyłem. Kocham te wszystkie kobiety. One są wspaniałe i bardzo dużo mi dały - wyznał w rozmowie z Kubą Wojewódzkim i Piotrkiem Kędzierskim.

Właśnie o te słowa ci sami dziennikarze zapytali jedną z eks aktora.

Magdalena Boczarska zapytana o przeprosiny Tomasza Karolaka. Oj, powiało chłodem

Tym razem to Magdalena Boczarska była gościem podcastu Kuby Wojewódzkiego i Piotra Kędzierskiego. Panowie nie odpuścili artystce i chcieli podpytać o jej aktualny stosunek do Tomka Karolaka. Zrobiło jej się miło, kiedy aktor wrócił podczas wywiadu wspomnieniami do przeszłości?

- Słyszałam. Ale wiesz co... Nie ma za co - powiedziała oschle po chwili zastanowienia.

Wydaje się więc, że aktorka niezbyt dobrze wspomina relacje z gwiazdorem, co może zaskakiwać, bowiem kilka lat temu bardzo ciepło wypowiadała się na temat mężczyzny, zapewniając, że się przyjaźnią. Dowodem mógł być ich udział w 5. części "Listów do M.", gdzie scenarzyści postanowili ich sparować.