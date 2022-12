Tomasz Karolak to jeden z najbardziej zapracowanych aktorów w kraju. Nic więc dziwnego, że dość często zapraszany jest do śniadaniówek czy na wywiady ze znanymi celebrytami. Ostatnio wpadł do studia Kuby Wojewódzkiego i Piotrka Kędzierskiego, gdzie nagrywany jest ich autorski podcast. Podczas rozmowy poruszonych zostało wiele ciekawych wątków. Aktor zdradził chociażby, że jego córka Lena (15 l.) miała problem z określeniem swojej tożsamości płciowej. Wrócił również wspomnieniami do dzieciństwa.

Tomasz Karolak był bity w dzieciństwie! Smutna prawda wyszła na jaw

Tomasz Karolak dał do zrozumienia, że dzieciństwa nie wspomina zbyt dobrze. Często kłócił się z rodzicami, zwłaszcza z tatą, który w chwili złości sięgał po pas. Aktor doczekał się przeprosin dopiero po latach.

- Z ojcem udało się przeprowadzić kluczową rozmowę. Przeprosił mnie z płaczem zaledwie parę lat temu, że bił mnie pasem w d*pę. Nie dostawałem może jakoś często, ale to były momenty istotne dla mojej ucieczki emocjonalnej z tego domu, bo nienawidziłem i kochałem naraz - wyznał.

Aktor dodał, że czasem zdarzało się, że faktycznie miał za co przepraszać tatę. Jego zachowanie również nie należało do idealnych, zwłaszcza że z domu uciekał wielokrotnie, wprowadzając rodziców w stany lękowe. Sam ukojenia szukał w teatrze.

- Mój bunt był ogromnym buntem, ja uciekałem z domu, nie było mnie tygodniami. Nie byłem pełnoletni. Narażałem moich rodziców na stany przedzawałowe, a oni nie mieli zaledwie po 35-40 lat. Doszło kiedyś między nami do bijatyki na ręce, kiedy ojciec przyszedł taki wykończony nerwowo na jakąś imprezę, na której ja byłem. Wtedy postanowiłem zmienić swoje postępowanie.

Jak widać, taka forma wychowywania nie jest właściwa. Przemoc, jakiej dzieci doświadczają, bardzo często wpływa na ich stan psychiczny w późniejszych latach. W wielu przypadkach potrzebna jest pomoc specjalisty.