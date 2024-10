Teraz, w wieku 86 lat, Baranowski przygotowuje się do kolejnej Solowej podróży, udowadniając, że wołanie Morza pozostaje silne. W przyszłym tygodniu ponownie zademonstruje, że wiek nie jest przeszkodą dla przygody. Jego niezachwiana pasja do eksploracji odzwierciedla jego życiowe dążenie do przekraczania granic, a nadchodząca podróż jest świadectwem jego ponadczasowego ducha. Historia Baranowskiego inspiruje pokolenia marynarzy, pokazując, że dzięki odporności i odwadze nawet najśmielsze marzenia można zrealizować. Kiedy przygotowuje się do kolejnego wyzwania, Świat z niecierpliwością patrzy, gotowy, by ponownie zainspirować się tą żywą legendą. (...) Jego życie to dowód, że przygoda nie zna wieku, to historia odporności, eksploracji i niezachwianej wiary, że najważniejsze momenty życia często znajdują się poza horyzontem. Gdy kapitan Baranowski wyrusza w tę nową podróż, świat patrzy, aby po raz kolejny zainspirować się człowiekiem, którego serce wciąż należy do Oceanu.