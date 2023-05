Znamy powód

Krzysztof Baranowski podjął dramatyczną decyzję. Zostawia ukochaną żonę! Co dalej z Bogumiłą Wander?

To z pewnością będzie najtrudniejsza podróż w jego życiu. Krzysztof Baranowski (85 l.) w lipcu po raz trzeci wyruszy w samotny rejs dookoła świata. Zdecydował się na taki krok, bo stan jego ukochanej żony Bogumiły Wander (80 l.), która przebywa w specjalnym ośrodku, jest stabilny. – Czy jestem w kraju, czy mnie nie ma, to dla niej to nie robi żadnej różnicy – mówi wprost.