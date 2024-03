Bogusław Kudłek zakochany po uszy w swojej partnerce. Ukochana gwiazdora „Policjantek i policjantów” to znana aktorka!

Ależ oni pięknie razem wyglądają! Co jakiś czas Bogusław Kudłek, znany, m.in. z hitu „Policjantki i policjanci” publikuje pełne miłości i czułości zdjęcia ze swoją ukochaną. Od tej uroczej pary aż trudno oderwać wzrok. Wybranka aktora to także artystka. Olimpia Ajakaiye to znana aktorka. Przed laty wystąpiła też w teledysku Magdy Femme.