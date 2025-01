Bohdan Łazuka to taki gwiazdor, którego życie prywatne jest gotowym scenariuszem na film. Znany aktor zagrał wiele kultowych ról, które pamiętamy do dziś. Okazuje się, że jego życie prywatne było równie barwne, co to zawodowe. Mało kto zdawał sobie sprawę z tego, że artysta składał przysięgę małżeńską aż pięć razy. Łazuka miał jednak tylko cztery żony. Poznajcie jego tajemnicę.

Bohdan Łazuka żenił się aż pięć razy. Miał ogromne powodzenie

Bohdan Łazuka pierwszy raz na ślubnym kobiercu stanął jeszcze w latach 60. Niestety, małżeństwo z Barbarą Wrzesińską nie przetrwało próby czasu i rozpadło się po zaledwie trzech miesiącach. Następnie aktor ślubował Danieli Pacholczyk, ale po roku ten związek również przeszedł do historii. Następnie przez sześć lat Łazuka był mężem Małgorzaty Viresco i to z nią doczekał się syna, Adama. Z kolei w 1980 roku poślubił Renatę Węglińską, która urodziła mu córkę, Olgę. Para rozwiodła się w 2001 roku, ale ponownie na ślubnym kobiercu stanęła w 2010 roku.

Łazuka nie krył, że podobało mu się zainteresowanie ze strony kobiet. W jednym z wywiadów opowiedział, że często fanki czekały na niego pod hotelami, w których się zatrzymywał.

Niejednokrotnie wielbicielki czekały na mnie przed hotelami. I zdarzało się, że im ulegałem. Miałem przez to troszeczkę kłopotów z różnymi obyczajowymi historiami. A wszystko dlatego, że uważałem, że urodę kobiet należy doceniać - wyznał Łazuka w wywiadzie z Plejadą.

Znany aktor nie krył również tego, że kiedy widział, iż podoba się danej kobiecie, chętnie zapraszał ją na kolację ze śniadaniem. Ależ był z niego dżentelmen.

Jeśli byłem pewien, że nie jestem danej kobiecie obojętny, to, jako dżentelmen w starym stylu, zwykle zapraszałem ją na kolację wraz ze śniadaniem. Oczywiście, podawanym do łóżka - powiedział w tym samym wywiadzie.

