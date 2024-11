Bohdan Łazuka ma jedyną córkę. Chciał ją wysłać do klasztoru! Skąd ten pomysł? Wszystko zdradził

Bohdan Łazuka w październiku skończył 86 lat. Ma za sobą bogatą karierę na scenie, ale grał też w filmach i serialach. Choć nie miał urody amanta, w PRL-u zyskał ten status - kobiety go uwielbiały! Miał mnóstwo fanek, które wiele by oddały za randkę z popularnym gwiazdorem. Sam nie stronił od kobiet. Otaczał się pięknościami i pięć razy brał ślub, w tym dwa razy z tą samą kobietą!

Jego pierwszą żoną była Barbara Wrzesińska, ale związek przetrwał tylko 3 miesiące. Później ożenił się z Danielą Pacholczyk. Tancerka i aktor rozwiedli się po roku. Kolejną żoną Bohdana Łazuki była Małgorzata Viresco - to małżeństwo przetrwało aż 6 lat. Jego owocem jest syn Adam, dziś 51-latek. Wreszcie gwiazdor ustatkował się u boku Renaty Węglińskiej. Para rozeszła się po 21 latach związku, ale po kolejnych 9 ponownie pobrała.

Renata urodziła Bohdanowi jedyną córkę - oczko w głowie taty.

Olga Łazuka ma teraz 41 lat. Gdy była młodsza, jej ojciec wprost mówił o tym, że jest zazdrosny o urodziwą latorośl. Powtarzał, że chętnie oddałby ją do klasztoru.

Jestem potwornie zazdrosny o Olgę, moją córkę. Kiedy u jej boku pojawia się jakiś amant, biorę go na bok i mówię: a czy pan wie, że Olga zamierza wstąpić do klasztoru? Oczywiście żartuję, ale poważnie mówiąc, najchętniej nikomu bym jej nie odddał - opowiadał Łazuka w "Fakcie" lata temu.

Był rok 2007, jego ukochana córka była wtedy 24-latką. Dopiero co skończyła Akademię Pedagogiki Specjalnej, pracowała w zawodzie. Ale to nie wszystko! Działała też jako DJ-ką o pseudonimie BAZOOKA.

Olga to moja duma, chluba i sława. Adam, mój starszy syn, to dziś profesor anglistyki i wielki piłkarski kibic. Swoim dzieciom zawdzięczam wielką satysfakcję, że je mam, że są moje, że mnie na pewno kochają, że dużo ode mnie wymagają. A przede wszystkim, że do mnie lgną - wyznał Łazuka "Faktowi".