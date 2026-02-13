Bożena Dykiel pracowała do utraty tchu, mówiła o odpoczynku. Bała się jednego scenariusza: „Nie chcę umrzeć na scenie jak Łomnicki”

Polska aktorka Bożena Dykiel zmarła 13 lutego 2026 roku w wieku 77 lat. Informacja o jej śmierci wstrząsnęła środowiskiem artystycznym i widzami, którzy przez dekady oglądali ją na ekranie i w teatrze. Była aktorką wyrazistą, pełną temperamentu i emocji – taką, którą trudno pomylić z kimkolwiek innym. Wiadomość o jej śmierci jako pierwszy przekazał duchowny środowisk artystycznych, ks. Andrzej Luter, opisując Dykiel jako „aktorkę żywioł”. Jej mąż potwierdził te tragiczne wieści mediom.

Nie żyje Bożena Dykiel

Dykiel przez ponad pięć dekad tworzyła role w filmach, serialach i na scenie teatralnej. Widzowie pamiętają ją zarówno z kina, jak i z produkcji telewizyjnych, w których przez lata budowała swoją rozpoznawalność. Zawsze bezkompromisowa, zawsze intensywna – również wobec samej siebie. Pracowała „niemal do utraty tchu”. W jednym z wywiadów dla Plejady mówiła wprost, że praca była dla niej wszystkim – ale też ogromnym wysiłkiem.

Ja pracuję (…) niemal do utraty tchu. Zawsze taka byłam. (…) często wracam z pracy bardzo zmęczona i wtedy pytają się mnie: „a co ty dzisiaj robiłaś?”. Ja odpowiadam, że pracowałam z takimi reżyserami, którzy lubią robić po 15 dubli i mają na to czas

– opowiadała. Nie ukrywała, że intensywność zawodu aktorki bywa wyczerpująca. Jednocześnie podkreślała, że stara się szukać równowagi.

Trzeba we wszystkim znaleźć balans, dlatego jak mogę, to korzystam z wyjazdów i odpoczywam

– mówiła. Choć mówiła o potrzebie zwolnienia tempa, w praktyce wciąż była aktywna zawodowo. Praca była dla niej pasją, ale też zobowiązaniem – wobec widzów i samej siebie. Od lat wcielała sie w postać Marii Zięby w serialu "Na Wspólnej", i mimo, że zdarzało jej się robić przerwy od produkcji, to fani nie wyobrażają sobie serialu bez niej.

Bożena Dykiel chciała umrzeć w swoim łóżku

Szczególnie przejmująco brzmią dziś jej słowa o śmierci. Bożena Dykiel otwarcie przyznała, że nie chciałaby odejść w dramatycznych okolicznościach, jak niektórzy aktorzy przed nią.

A nie chcę podzielić losu Tadeusza Łomnickiego i umrzeć na scenie. Chcę umrzeć w swoim łóżku, a jednocześnie mieć poczucie dobrze wykonanej pracy, bo to zawsze mi przyświeca – wyznała.

Te słowa pokazują, jak bardzo była świadoma upływu czasu i ceny, jaką płaci się za artystyczną intensywność. Chciała pracować, ale nie za wszelką cenę. Marzyła o spokojnym odejściu – z poczuciem spełnienia. 

Jak umarła Bożena Dykiel?

Na ten moment nie podano do publicznej wiadomości szczegółowej przyczyny ani dokładnego miejsca śmierci Bożeny Dykiel. Bliscy oraz osoby przekazujące informację o jej odejściu nie ujawnili, czy aktorka zmarła w domu, czy w placówce medycznej. Wiadomo jedynie, że odeszła w wieku 77 lat. Środowisko artystyczne podkreśla, że w ostatnich latach zmagała się z problemami zdrowotnymi, jednak nie pojawił się oficjalny komunikat wskazujący konkretną przyczynę jej śmierci.

Bożena Dykiel pozostawiła po sobie ogromny dorobek i pamięć o aktorce, która zawsze dawała z siebie sto procent. Pracowała do granic możliwości, mówiła o zmęczeniu, ale nigdy nie straciła pasji. Dziś jej słowa o balansie i odpoczynku brzmią szczególnie mocno.

