Joanna Koroniewska walczy z hejterami

Joanna Koroniewska przyzwyczaiła nas do tego, że zamieszcza w sieci obszerne fragmenty swojego nagiego ciała. W ten sposób była gwiazda serialu "M jak miłość" walczy także z okrutnymi hejterami, którzy notorycznie czepiają się jej wyglądu. Z internetowymi frustratami Joanna Koroniewska zmagała się po tym, gdy pokazała swój umięśniony brzuch. Stale boryka się także z komentarzami dotyczącymi rozmiaru jej biustu. Aktorka od czasu do czasu gasi hejterów swoimi celnymi komentarzami. - Czy naprawdę tak trudno zrozumieć, że ja lubię siebie i lubię to jak wyglądam? Ale też i to, jak się starzeję. Mój mąż (Maciej Dowbor - red.) też nie narzeka. Więc w czym problem??? Dlaczego nadal niektórym to przeszkadza?!! Ideały są nudne, moim skromnym zdaniem. Mam prawo być taka, jaka jestem, co wcale nie musi oznaczać, że o siebie nie dbam. I najważniejsze - ważne, że piersi są zdrowe - podkreśliła Joanna Koroniewska w jednym ze swoich wpisów.

Joanna Korniewska bez stanika. "Samoakceptacja to pierwszy krok do zrozumienia samej siebie"

Teraz aktorka poszła o krok dalej i zdecydowała się wystąpić na okładce magazynu "Viva" bez stanika! Pierwszą stronę najnowszego numeru czasopisma pokazała w sieci stylistka i ekspertka od wizerunku gwiazd Jolanta Czaja. Na okładce obok fotki Joanny Koroniewskiej bez stanika widzimy podpis: "Nie chcę być idealna. Joanna Koroniewska o rodzinie, marzeniach, planach, życiu na dwa domy i o... hejcie". - Samoakceptacja to pierwszy krok do zrozumienia samej siebie - podkreśliła stylistka. Mamy nadzieję, że po tej okładce dawna gwiazda serialu "M jak miłość" już na zawsze zamknie usta hejterom.

