Burzyńska powiedziała nam o wpadce z zębami. Wszystko wyjawiła!

Michał Szpak nie gryzł się w język. Ostro zareagował na jeden z komentarzy pod swoim zdjęciem. Co na to fani?

Kubicka 11 dni po porodzie wygląda jak modelka! Jak ona to robi?

Katarzyna Burzyńska do "Pytania na śniadanie" dołączyła już jakiś czas temu. Wcześniej pracowała w innych stacjach telewizyjnych, jednak przez ponad 7 lat miała przerwę i zajmowała się innymi projektami.

Zobacz też: Wpadka w "Pytaniu na śniadanie". Katarzyna Burzyńska straciła zęby na wizji! Tak zareagowała

W miniony poniedziałek na swoim instagramowym koncie napisała, że: "Zaczynam kolejny SZALONY dzień". Kobieta nie miała najmniejszego pojęcia, co spotka ją w dalszej części dnia.

Burzyńska w "Pytaniu na śniadanie" relacjonowała tak zwany dancing międzypokoleniowy. W trakcie rozmowy z jednym z seniorów niespodziewanie wypadły jej przednie zęby (najprawdopodobniej jedynki). Prezenterka była w lekkim szoku, szybko się pochyliła i zaczęła szukać ich na ziemi. Jej rozmówca był zdezorientowany, jednak zachował zimną krew i również zaczął się rozglądać po podłodze.

"O Jezu, o Jezu. Przepraszam, wypadły mi zęby" - mówiła Burzyńska na wizji.

Zobacz też: Wielki powrót do "Pytania na śniadanie". Znacie ją doskonale! Plotkowano, że będzie nową prowadzącą

Katarzyna Burzyńska komentuje wpadkę w telewizji

Katarzynę Burzyńską zapytaliśmy o to, jakby odniosła się do wielu artykułów, które pojawiły się niedawno w sieci. Na pytanie o to czy widziała w sieci publikacje o swojej wpadce, odpowiedziała, że nie może ich skomentować. Gwiazda była bowiem cały dzień w pracy i się z nimi nie zapoznała.

"A widzisz, ja nie śledziłam tego nawet, bo cały czas byłam w pracy. Od godziny 5 rano do teraz, a jest godzina prawie 22, więc w ogóle nie wiem. Także nie skomentuje ci, bo nie wiem" - powiedziała w rozmowie z nami Katarzyna Burzyńska.

W dalszej rozmowie Katarzyna Burzyńska zwróciła uwagę na to, że w telewizji bardziej interesujące są wpadki. Według niej większość ludzi właśnie nimi się interesuje. Trzeba przyznać, że wybrnęła z tego śpiewająco.

"Umówmy się, my najbardziej lubimy te wpadki. Te wpadki są najbardziej interesujące. Chociaż nie powinny być najbardziej interesujące, ale pewnie zjednują sobie najwięcej fanów tak zwanych" - powiedziała prezenterka.

Zobacz też: Gwiazda TVN przeszła covid-19. Koszmar trwa, jej dzieci nadal są w izolacji

Burzyńska wyjawiła prawdę na temat zębów

Katarzyna Burzyńska na swoim instagramowym koncie postanowiła opisać sytuację, która jej się przytrafiła na wizji. Gwiazda wyznała, że jakiś czas temu złamała korzeń jedynki i obecnie nosi w ustach skomplikowaną konstrukcję. To właśnie ona miała wypaść tego feralnego dnia. Na szczęście obecni na planie seniorzy poratowali prezenterkę żelem do protez, tak aby mogła już w kolejnych wejściach na wizję zachwycać pięknym uśmiechem.

"Uwaga! Teraz coś, na co wszyscy czekacie, choć ni w ząb nie rozumiem dlaczego. Oto moja chwila PRAWDY: jakiś czas temu podczas zabawy uderzyłam zębem o głowę Heńka, łamiąc sobie korzeń jedynki. Obecnie jestem w trakcie leczenia, również ortodontycznego (noszę aparat Invisalign, który podtrzymuje skomplikowaną konstrukcję oraz mnie na duchu). Czekając na rozwiązanie stałe, mam tzw. ząb tymczasowy.Podczas wejścia na żywo do „Pytania na śniadanie” korona mi z głowy nie spadła, ale z zęba- i owszem. Na szczęście na zdjęciach byłam w otoczeniu seniorów, a niemal każdy z nich był uzbrojony w żel do protez, więc naprędce załatwiliśmy sprawę i kolejne live’y odbyły się już zgodnie z planem oraz uśmiechem zębicznym. Tak więc tak: nazywam się Katarzyna Burzyńska-Sychowicz, mam 41 lat i jestem dziewczyną bez zęba na przedzie- kto nie ma żadnych problemów natury stomatologicznej, niech pierwszy rzuci kamieniem. Zęby na telewizji zjadłam, polecam sprawdzić: widzimy się o poranku w „Pytaniu na śniadanie” i programie „Przed ekranem” w soboty o 16.40 w TVP1! Chyba że coś mi wypadnie…" - napisał w sieci Kasia.

Zobacz też: Urodziła dwa tygodnie temu i pokazała brzuch. Jeszcze takiego nie widziałeś

Zobacz naszą galerię: Katarzyna Burzyńska w Pytanie na śniadanie

Sonda Lubisz "Pytanie na śniadanie"? Tak. Dlatego chętnie obejrzę koncert z okazji 20-lecia w Sopocie Tak Nie Nie, ale obejrzę koncert Wakacyjnej Trasy Dwójki 2022 w Sopocie