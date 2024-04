Był bohaterem "Chłopaków do wzięcia". Zmienił płeć i kandyduje w wyborach!

Była gwiazda "Chłopaków do wzięcia" pochodząca z Malborka, reklamuje się w mediach społecznościowych oraz w sposób tradycyjny. Alexandra Natalie Boykow ma sporo plakatów wyborczych, dzięki czemu jest kandydatura nie zostaje nie zauważona. Niestety wiąże się to także z wielkim hejtem, jaki spotyka Alexandrę.

- Atak na mnie w internecie jest działaniem "brudnej polityki". Te osoby, które się tego dopuszczają mówiąc na mój temat robią to po to, abym nie mogła wygrać w wyborach. Nie chcę się wypowiadać na tak ohydna i wstrętna kolumnie jaka się na mnie wylewa podczas kandydowania w wyborach. Powiem tylko jedno – chcę spokoju. Ludzie! Znacie mnie! Wybierzcie osobę. którą naprawdę znacie, i która naprawdę chcę coś zrobić i zmienić w Polsce a nie tylko czcze słowa i puste obietnice. Obiecuję, że jako przyszła radna sejmiku województwa nie zostawię nikogo bez pomocy. Pierwsze co zrobię, to udam się na spotkanie z burmistrzami i prezydentami miast, aby wywalczyć dla Was darmowe autobusy - informuje kandydatka Polski Liberalnej.

Alexandra to prawdziwe medialne zwierzę. Występowała już w serialach "Malanowski i partnerzy" oraz "Prokurator" i brała udział w show "Mam talent" i "X-Factor". W programie "Sekrety chirurgii", starała się o zabieg femnizacji twarzy. W swoich 18 postulatach Boykow informuje, że popiera między innymi: dobrowolny ZUS, legalizację marihuany, likwidację religii w szkołach, limitów wypłat gotówkowych, urzędów pracy, czy też ustawy o związkach wyznaniowych i kościołach oraz zrównanie ich w statusie z organizacjami pożytku publicznego.

Przypomnijmy, że "Chłopaki do wzięcia" emitowane są od 2012 roku. Można tam śledzić losy takich uczestników jak Jaruś, Szczena, Bandziorek czy Karina. Twórcami programu są Jerzy Morawski i nieżyjąca już jego żona, Irena.

