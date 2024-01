Była gwiazda "Pytanie na śniadanie" prezenterką w TVP Info. Jest też piękna brunetka

To niespodzianka!

Artur z "Rolnik szuka żony" musiał zrezygnować ze swoich planów na "łowy". Zrobił to dla nowej ukochanej?

Aleksandra Kostrzewska (40 l.) zadebiutowała w serwisie o godz. 11.30. Dziennikarka to była gwiazda Telewizji Polską, w której pracowała od 2004 roku. Najpierw prowadziła polsko-niemiecki magazyn "Kowalski i Schmidt", a potem trafiła do "Kawa czy herbata?" w TVP1. Była także prezenterką "Poranek Info" w TVP Info oraz bocznych wydań "Wiadomości". W 2016 roku przeszła do "Pytania na śniadanie" TVP2. Później pracowała m.in. w Radiu TOK FM, a jesienią 2021 roku została dyrektorem departamentu, komunikacji i mediów w Polskim Związku Piłki Nożnej. Z PZPN odeszła latem 2022 roku.

Kilka lat temu Aleksandra Rosiak stała się bohaterką skandalu obyczajowego, wdała się w romans z żonatym mężczyzną. Zdradzona kobieta oskarżyła ją wówczas o rozbicie małżeństwa.

Drugą z nowych prezenterek jest Wioleta Wramba, która do TVP Info przeszła z kanału Wydarzenia24. Wcześniej pracowała w Polsat News, z którym związana była od 2012 roku.