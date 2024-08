Była gwiazda TVP prezentuje swoje wdzięki na plaży. Co za widok! Karolina Pajączkowska wygląda jak milion dolarów

Pomnik Emiliana Kamińskiego jest imponujący. Nie ma drugiego takiego. Widzicie, co przedstawia?

Karolina Pajączkowska to jedna z najbardziej rozpoznawalnych byłych gwiazd TVP. Po odejściu z telewizji publicznej zdecydowała się wziąć karierę w swoje ręce. Przeniosła swoją działalność do sieci i założyła kanał na Youtubie. Trzy razy w tygodniu będzie tam udostępniać wydanie autorskiego programu "Karolina Pajączkowska Show". Oczywiście obowiązki zawodowe nie stanęły jej na przeszkodzie do spędzenia wakacji w rodzinnym gronie. Karolina Pajączkowska wybrała się ze swoim synem Natanielem nad polskie morze. Towarzyszy jej starszy brat z córką. Od kilku dni chwali się na Instagramie kadrami z urlopu nad Bałtykiem. Nie brakuje również ujęć, na którym można podziwiać zgrabną figurę prezenterki w stroju kąpielowym. Trzeba przyznać, że wygląda jak milion dolarów.

Fani zachwyceni figurą Pajączkowskiej

Obserwatorzy Karoliny Pajączkowskiej nie kryją zachwytu nad jej figurą. Pod postami z wakacji, które prezenterka zamieściła w mediach społecznościowych nie brakuje wielu pochlebnych komentarzy.

"Super sylwetka, wspaniale Pani wygląda"

"Super sylwetka pani Karolino"

"Pani jest nieziemsko piękna"

- piszą zachwyceni.

