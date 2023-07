Była gwiazda "W11 - Wydział Śledczy" walczy z TVN o ogromne pieniądze. Mówi o postępie w sprawie

Niewiarygodne, co musi robić Piotr Cyrwus, aby mieć za co żyć! Aktor ledwo wiąże koniec z końcem?!

Sebastian Wątroba był jednym z bohaterów paradokumentalnego serialu "W11- Wydział Śledczy". Widzowie przez dziesięć lat mogli śledzić losy policjantów z komisariatu na ulicy Pomorskiej. Mało kto wie, że Sebastian Wątroba, aby w pełni zaangażować się w rolę aspiranta porzucił pracę w prawdziwej policji. Aktor od lat walczy ze stacją TVN o zaległe tantiemy. Teraz, poinformował o postępie w tej sprawie.

Sebastian Wątroba walczy o zaległe pieniądze. Nowe fakty

Od dekady Sebastian Wątroba oraz siedem innych osób walczy z TVN i Związkiem Artystów Scen Polskich (ZASP) o zapłatę tantiem o wysokości 17 milionów złotych, wraz z odsetkami. Co ciekawe, w październiku 2022 roku Wątroba ogłosił w mediach społecznościowych, że osoby grające w „W11” były zmuszane do zrzeknięcia się tantiem. Groźby miały skończyć się tym, że ośmiu aktorów wystąpiło na drogę sądową, za co według jego słów miało zostać wyrzuconych z serialu.

- Naszym sukcesem jest to, że ZASP pozwał TVN o kilka seriali, chodzi o co najmniej kilkudziesięciu aktorów, którzy zostali okradzeni przez TVN z tantiem. Czekamy na rozstrzygnięcie. Myślę, że teraz bardziej co do wielkości tych tantiem niż zasadności pozwu. […] Niezależny biegły sądowy wydał opinię, potwierdzając, że paradokumenty są utworami audiowizualnymi, realizowaliśmy zadania aktorskie, jesteśmy twórcami i tantiemy są nam bezsprzecznie należne – przekazuje "Wirtualnym Mediom" Wątroba.

