Nina Gocławska urodziła się w 1957 roku i już od dziecka chciała być obecna w show-biznesie. Niestety jej rodzice mieli inny plan. Chcieli, aby została lekarką. Ona jednak uparła się i podjęła próbę dostania się do Szkoły Baletowej. Udało się jej ją ukończyć. Przez lata tańczyła w Cygańskim Zespole Pieśni i Tańca "Roma", w którym była jedyną Polką, potem dołączyła do zespołu "Mazowsze" a następnie do "Teatru Syrena".

Na początku lat 80. Nina Gocławska wyszła za mąż i jej kariera nabrała tempa. Dostała też rolę w hicie "07 zgłoś się". Po jakimś czasie Nina Terentiew postanowiła, że zrobi z Niny Gocławskiej wielką gwiazdę. Dzięki niej aktorka została "Panią Małgosią" - prezenterką w programie "Piękni i wspaniali". Jej kariera jeszcze bardziej się rozkręciła, niestety nikt nie spodziewał się, że będzie musiała z niej zrezygnować. Wszystko z myślą o ukochanym mężu. Gwiazda wykazała się wielkim poświęceniem oraz oddaniem.

Nina Gocławska zrezygnowała z kariery dla męża

Nina Gocławska, kiedy była u szczytu sławy musiała z niej zrezygnować. Kobieta zaczęła opiekować się bowiem chorym mężem. W wielu późniejszych wywiadach mówiła, że nie czuła się wtedy nieszczęśliwa, ponieważ bardzo kochała mężczyznę. Gdy jej ukochany zmarł, sama pogrążyła się w żałobie.

A czy mam jakiś powód, żeby się załamywać? Jestem zdrowa, mam wspaniałą córkę i przyjaciół, których bardziej cenię niż myśl o nowym związku - mówiła popularna aktorka w wywiadzie dla "Życia Warszawy".

U Niny Gocławskiej zdiagnozowano nowotwór. Wielka gwiazda odeszła 18 marca 2009 roku, mając zaledwie 51 lat. Została pochowana na cmentarzu Powązkowskim w Warszawie.

