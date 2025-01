Piosenka "My Słowianie" w 2013 roku była wielkim hitem. Utwór Donatana oraz Cleo w niecałe trzy tygodnie został wyświetlony na Youtubie około 15 mln razy, a producent i piosenkarka zyskali ogromną sławę. W teledysku wystąpił tzw. "Słowianki Donatana", które również z przytupem weszły do polskiego show-biznesu. Wśród nich były m.in. Ola Ciupa oraz Kamila Smogulecka, ukrywająca się pod pseudonimem "Luxuria Astaroth".

O utworze zrobiło się głośno również za granicą, a w maju 2024 roku Donatan razem z Cleo oraz swoimi Słowiankami reprezentowali Polskę w konkursie Eurowizji. Występ wzbudził mieszane uczucia, głównie za sprawą "biustów wylewających się z dekoltów" oraz pamiętnego ubijania masła. Mimo kontrowersji piosenka uplasowała się na 14. miejscu.

Słowianki Donatana po sukcesie utworu, chętnie korzystały z pięciu minut sławy. Kariera Astaroth nabrała tempa, ale z czasem coraz głośniej było o jej operacjach oraz skandalach. Zasłynęła między innymi publiczną deklaracją, że "chce mieć pieniądze, ale nie chce się jej robić", a także wyznaniami, że "piła swoją krew z okresu" i "pluła szatanowi w ryj".

Smogulecka zaczęła mieć również problemy z alkoholem oraz innymi używkami, co skończyło się odwykiem. Po powrocie zdecydowała się zająć sportem i została zawodniczką MMA. Jakiś czas później zmieniła też swój pseudonim na Zusje. Po tym zrobiło się o niej cicho.

Okazuje się, że 29-letnia Zusje mieszka obecnie w Moskwie i podbija tamtejszy rynek muzyczny. Do Rosji wyjechała w ubiegłym roku. Biorąc pod uwagę agresję Rosji na Ukrainę i trwającą nieprzerwanie od 2022 roku wojna, dla wielu decyzja modelki pozostaje niezrozumiana. Na Instagramie tłumaczyła, że zdecydowała się na przeprowadzkę z miłości.

Miłość mnie skłoniła do wyjazdu… Miłość, miłość, miłość - tłumaczyła Kamila Smogulecka.

Słowianka jest aktywna użytkowniczką social mediów. Publikuje wiele zdjęć oraz filmików Moskwy. Chętnie pozuje w tradycyjnych rosyjskich strojach na tle cerkwi. Chce przez to m.in. pokazać "jak naprawdę jest w Rosji". Rozwija również karierę muzyczną. Swoje umiejętności wokalne oraz językowe zaprezentowała kilka miesięcy temu w programie "Comedy Club", który cieszy się w Rosji ogromną popularnością.

Kilka dni temu nagranie z jej występu trafiło na TikToka. Można na nim posłuchać fragmentu utworu celebrytki. Pod filmikiem zaroiło się od komentarzy. Dominują te od rosyjskich fanów Zusje, ale przebijają się również głosy polskich internautów. Nie kryją oni swojego rozczarowania jej postawą.

Co ty tam robisz?;

Co ona tam robi? I co to za dziwny pomysł podbijania rynku rosyjskiego?;

Byla Słowianka, została rosjanka.