Słowianka od Donatana zamieszkała w Rosji. Zdradziła powód przeprowadzki

K.Ba 13:54 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Zusje (28l.) to celebrytka, której największą popularność przysporzyła rola jednej ze Słowianek Donatana. Od kilku lat jednak, o Kamili Smoguleckiej, bo tak się naprawdę nazywa, jest dość cicho. Ostatnio okazało się również, że kobieta mieszka w... Rosji. Nikogo by to nie dziwiło, gdyby nie agresja Rosji na Ukrainę.