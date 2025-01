Zenon Martyniuk kupił krnąbrnemu synowi dom w Hiszpanii?! Gwiazdor komentuje!

Zenon Martyniuk: Jedyny syn zaburza mu spokojne życie

Zenon Martyniuk od lat cieszy się spora sympatią. W show-biznesie doskonale odnajduje się również jego ukochana żona, Danuta. Głośno jest również o ich jedynaku. Niekoniecznie z dobrych powodów. 35-letni Daniel był bohaterem wielu skandali. Jego szybki ślub z młodszą o 10 lat Eweliną oraz późniejszy rozwód, był wzbudzały wiele emocji.

Awantury, medialne kłótnie, a nawet problemy z prawem stały się elementem życia młodego Martyniuka, co nie tylko wpłynęło na jego wizerunek, ale także wystawiło rodzinne więzi na próbę. Danuta Martyniuk przez lata jak lwica broniła swojego jedynaka. Jednak niedawno powiedziała dość.

Przez pewien czas o Daniel nie wychylał się za bardzo i wydawało się, że skupił się na drugim małżeństwie. Kilka tygodni temu powrócił z nagraniem, w twierdził, że jego słynny ojciec, Zenek Martyniuk, "zapomina o synu". Pokazał mu niecenzuralny gest, wykrzyczał wulgaryzmy.

Jego zachowanie było szeroko komentowane w sieci oraz mediach. Po tym już nawet jego rodzice stracili do niego cierpliwość. Danuta Martyniuk wyznała, że jej syn otrzymał od ojca rzeczy warte majątek. Do tego 35-latek nie pracuje i nadal jest na utrzymaniu rodziców. Kobieta nie gryzła się w język i stwierdziła, że jest on "ćpunem i narkomanem". W rozmowie z "Super Expressem" stwierdziła, że chcą odciąć go od pieniędzy.

Zenon Martyniuk zasponsorował synowi azyl w Hiszpanii?

Po kilku medialnych przepychankach, sytuacja się uspokoiła. Zenon w wywiadach chętnie podejmuje różne tematy. Niedawno wypowiedział się o sytuacji mieszkaniowej w Polsce. Stwierdził przy tym, że każdego Polaka stać na własne mieszkanie, a ceny warszawskich nieruchomości zbliżone są do tych w USA. Nie ukrywa, że marzy mu się zakup apartamentu na Florydzie.

Jednak zanim Martyniuk spełni marzenie o mieszkaniu w Stanach Zjednoczonych, pojawiły się informacje, według których gwiazdor miał zakupić dom nieco bliżej Polski, a dokładnie w Hiszpanii. Portal "Show News" donosił, że posiadłość w słonecznej Marbelli miała być dostępna głównie dla Daniela Martyniuka.

Danuta poleciała tam zaledwie dwa razy, w tym raz, gdy kupowali tę nieruchomość. Ona ogólnie powtarza, że nie lubi wypoczywać za granicą, więc taki dom to idealny azyl dla Daniela - twierdził tajemniczy informator.

Wiadomość ta zaskoczyła samego Martyniuka, który w rozmowie z Pudelkiem wszystkiemu zaprzeczył.

Kto tak powiedział?! Ja nie mam żadnego domu w Hiszpanii - powiedział zaskoczony muzyk.

Daniel Martyniuk znów będzie ojcem! Jego ciężarna żona oczernia Danutę Martyniuk: "Lubi się pastwić" i wytyka jej brak pracy

