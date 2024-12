Była ukochana Rzeźniczaka płacze nad ich zmarłym synem i złorzeczy na ludzi. "Bardzo się zawiodłam!"

Szef kuchni z gwiazdką Michelin, Luca Piscazzi, o Wigilii we Włoszech i Grecji. Co tam jedzą?

Jakub Rzeźniczak i Magdalena Stępień poznali się w 2020 r. Ich związek należał do bardzo burzliwych, a finałem była ich wielka, wspólna tragedia. W lipcu 2022 roku zmarł ich roczny synek, który od urodzenia chorował na raka. Teraz piłkarz jest znJakub Rzeźniczak i Magdalena Stępień poznali się w 2020 r. Ich związek należał do bardzo burzliwych, a para prała swoje brudy w mediach społecznościowych. Piłkarz odszedł od modelki, gdy ta była w ósmym miesiącu ciąży. Dziś piłkarz znów szczęśliwym tatą urodzonej w lutym 2024 roku Antoniny. U Magdy Stępień nie jest tak kolorowo.

Zdrady Rzeźniczaka i śmierć synka

Magdalena Stępień była uczestniczką 5. edycji "Top Model". Jakub Rzeźniczak to uznany sportowiec, oboje piękni i młodzi stworzyli parę, której wszyscy wieszczyli happy end. Ale Magda źle nie zniosła zdrady Rzeźniczaka. Kiedy przyłapała go z inną kobietą, następnego dnia odeszła. Ale po jakimś czasie zakochani wrócili do siebie, a Magda zaszła w ciążę. Niestety, piłkarz odszedł od niej, kiedy była w ósmym miesiącu ciąży. A potem wszystko potoczyła się, jak lawina.

Rzeźniczak i Stępień doczekali się syna, Oliwiera, ale od razu wykryto u dziecka guza wątroby. Po roku, 28 lipca do mediów trafiła informacja, że synek Rzeźniczaka i Stępień zmarł. Informację przekazali rodzice chłopca w oświadczeniach na Instagramie.

Syn Rzeźniczaka żył 376 dni

Choroba Oliwierka niestety szybko rozprzestrzeniła się i zabrała naszego Aniołka tutaj na Ziemi Świętej, w Izraelu. Czujemy niewyobrażalny ból, ale i ogromną wdzięczność, za każdy dzień jego życia. Było tych dni dokładnie 376.

Rzeźniczak odszedł od Stępień, kiedy była w 8. miesiącu ciąży. Modelka bardzo długo brała winę na siebie, uważając, że Kuba nie wytrzymał jej ciążowych huśtawek nastrojów. Ale para nie uniknęła też publicznego "obrzucania się błotem". Jakub Rzeźniczak długo unikał wypowiadania się na temat rozstania z Magdaleną Stępień. W pewnym momencie na Instagramie pojawiły zrzuty ekranu z wiadomościami Stępień i Rzeźniczaka. Modelka oskarżała w nich sportowca, że ten nie zajmuje się dzieckiem. Ten twierdził, że jest inaczej.

Smutne święta Magdaleny Stępień

Ostatecznie Stępień i Rzeźniczak opłakiwali śmierć synka. Niby razem, a jednak osobno. Dziś Kuba układa sobie szczęśliwe życie. U Magdy jest gorzej, a nasiliło się to w okresie świątecznym. Wróciła tęsknota za zmarłym Oliwierem i żal do ludzi, że źle ją potraktowali.

Ten rok jest trudniejszy niż poprzednie! Pewnie przez to czego doświadczyłam i jak bardzo się zawiodłam! Świat coraz bardziej mnie zaskakuje, a ludzie... Ale wierzę, że czuwasz nade mną, synku! Zawsze gdy wracam do wspomnień towarzyszy mi tyle emocji, że nie sposób opisać tego słowami, ale ten czas jest dla mnie trudny, dlatego przepraszam za błędy w pisowni, ale ten czas jest dla mnie bardzo trudny! Uwierzcie mi!

Nawet w tak trudnym momencie Magdalena Stępień nie zapomniała o swoich fanach. Na ślicznym zdjęciu małego Oliwierka w czapeczce św. Mikołaja napisała emocjonalne życzenia dla wszystkich obserwatorów i zamieściła to na swoim Instastory.

Wesołych Świąt kochani! Bądźcie dla siebie dobrzy, bądźcie dla siebie wsparciem! Wysyłam Wam dużo zdrowia i miłości! To jest najcenniejsze w naszej codzienności tu na ziemi. Pamiętajcie o tym co bezcenne!

