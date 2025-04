Choć Agnieszka Hyży niezbyt często zdradza prywatne szczegóły swojego życia, tym razem zrobiła wyjątek. W rozmowie z "Super Expressem" wyjawiła, że tegoroczne święta będą dla niej wyjątkowe. Zamiast rodzinnych spotkań w czterech ścianach i wielogodzinnego przygotowywania świątecznych potraw, dziennikarka postawiła na reset nad morzem.

Agnieszka Hyży zdradziła, jak spędzi święta wielkanocne

Wyjazd nad morze czy w góry w okresie świątecznym to coraz częstszy trend wśród gwiazd. Agnieszka Hyży dołącza do grona celebrytów, którzy stawiają na spokój, kontakt z naturą i jakość czasu spędzanego z bliskimi, zamiast presji "idealnych świąt". Dziennikarka wyjawiła nam również, że jest to podyktowane jej pracą. Okazuje się, że do samych świąt będzie pracować na planie "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Rodzina ma ją odebrać w piątek ze studia i już razem mają pojechać na zaplanowany urlop.

Uwielbiam święta w domu i normalnie szykuję je dobrych kilka tygodni, bo taka jestem i to nie jest dla mnie problem, bo po prostu taka jestem i to bardzo lubię. W tym roku jest to niemożliwe z racji właśnie obecności na planie "TTBZ", ponieważ ten tydzień przedświąteczny jest tak skonstruowany, że od poniedziałku do piątku mamy właściwie nagrania. W piątek w ogóle jest najgorszy chyba dzień, bo kończymy o godzinie 21, więc jak już wiedziałam, że to w tę stronę idzie, to podjęliśmy rodzinnie decyzję, że wyjeżdżamy na święta, więc liczę na to, że już nawet mnie odbiorą tutaj spod studia od 21 i pojedziemy w tym roku nad morze, więc taki kierunek. My najczęściej w góry akurat na święta wyjeżdżamy, ale w tym roku będzie nad morze, udało nam się też naszych rodziców, jednych i drugich namówić i będą razem z nami, także będzie bez tego naszego rodzinnego gotowania, ale będzie czas z rodziną - mówi w rozmowie z nami Agnieszka Hyży.

Wycieczka nad morze to z pewnością dla Agnieszki Hyży oraz jej bliskich nie tylko zmiana otoczenia, ale też zwolnienie tempa i złapanie oddechu w intensywnym życiu. Po miesiącach zawodowych zobowiązań oraz medialnego zgiełku ten rodzinny wyjazd z pewnością pozwoli naładować im wszystkim baterie.

Rozmawiała Julita Buczek

