Była zbyt seksowna do "Top Model". Dziś jej piosenka "Solo" podbija Europę. Kim jest Blanka? [GORĄCE ZDJĘCIA]

Blanka Stajkow to 23-letnia utalentowana i ambitna artystka, która od kilkunastu tygodni szturmem podbija listy przebojów nie tylko w naszym kraju. W jej żyłach płynie polsko-bułgarska krew. A pierwsze doświadczenia artystyczne zdobyła w USA. To tam zaprzyjaźniła się z jedną z członkiń zespołu Pussycat Dolls i zaczęła kroczyć śladami Lady Gagi. Przebywając w Ameryce Blanka występowała bowiem śpiewając z gitarą na sesjach Open Mic w różnych restauracjach i pubach w Los Angeles i Nowym Jorku, m. in w klubie The Bitter End, gdzie swoją karierę zaczynała Gaga.

W 2021 roku Blanka próbowała swoich sił w show TVN "Top Model". Z programu odpadła po udziale w bootcampie. Jurorzy stwierdzili, że jest zbyt seksowna na modelkę. Rok później zaczęła jednak robić zawrotną karierę, ale nie jako modelka, a wokalistka. Jej singiel "Solo" króluje na listach przebojów w Polsce. A od niedawna jest też grany na świecie.

– Doszły mnie słuchy, że „Solo” jest pierwszym numerem z Polski od wielu lat granym w wielu krajach w Europie. Litwa, Serbia, Bułgaria. Widzę to po moich social mediach, że ludzie z zagranicy nagle mnie followują, piszą do mnie w innych językach. Po bułgarsku, po serbsku. Odpowiadam, tłumaczę dzielnie. Po prostu dziękuję, że są, słuchają mnie i wspierają - mówiła w wywiadzie dla Radia ZET.

W niedzielę 26 lutego Blanka ze swoim przebojem zawalczy o możliwość reprezentowania Polski w konkursie Eurowizji 2023. Jak myślicie, ma szansę?

