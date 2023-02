Eurowizja 2023 w Liverpoolu zbliża się wielkimi krokami. Zanim jednak dojdzie do konkursu, Polska musi wybrać swojego reprezentanta lub reprezentantkę. Stanie się to podczas polskich preselekcji do Eurowizji, które odbędą się w niedzielę, 26 lutego. O tym, kto wystąpi w biało-czerwonych barwach na 67. Konkursie Piosenki Eurowizji, zdecyduje jury oraz widzowie preselekcji. Finał eliminacji poprowadzą Ida Nowakowska, Małgorzata Tomaszewska i Aleksander Sikora. Koncert będzie transmitowany ze studia Transcolor w Warszawie w godzinach 17:30-19:30 na antenie TVP 1. Kto będzie ubiegał się o reprezentowanie Polski? Mamy 10 kandydatów. Poniżej znajdziecie całą listę.

Eurowizja 2023: Polskie preselekcje. Kto będzie reprezentował nasz kraj? Poznaj kandydatów i faworytów

Polska na Eurowizji 2023. Dziesięcioro kandydatów ubiega się o reprezentowanie naszego kraju. Oto lista:

Natasza – Lift U Up

Kuba Szmajkowski – You Do Me

Ahlena – Booty

Dominik Dudek – Be Good

Alicja Szemplińska – New Home

Felivers – Never Back Down

Maja Hyży – Never Hide

Jann – Gladiator

Blanka – Solo

YAN – Champion

Oprócz wykonawców, na polskich preselekcjach wystąpi też ubiegłoroczny zwycięzca. Zaśpiewa więc Krystian Ochman, ale wystąpią też: Sara James i Roksana Węgiel, które reprezentowały Polskę na Eurowizji Junior, a także Edyta Górniak, która jednocześnie będzie też przewodniczącą tegorocznego jury. "W komisji mają zasiąść także: Marcin Kusy, Marek Sierocki i Agustin Egurrola. Nie jest to jednak skład potwierdzony przez TVP, a nieoficjalna informacja przekazana przez media", podaje serwis eurowizja.org.

Gośćmi specjalnymi będą także gwiazdy z zagranicy. Na scenie "Tu bije serce Europy" wystąpią: Efendi (Azerbejdżan) i Stefania (Grecja). Obie wystąpiły już w Polsce podczas Wakacyjnej Trasy Dwójki. W niedzielnym finale obejrzymy również występ ubiegłorocznych zwycięzców, grupy Kalush Orchestra z Ukrainy.

Eurowizja 2023: Liverpool. Kiedy odbędzie się główny konkurs? Kto jest faworytem?

Główny konkurs Eurowizja 2023 zaplanowano na 9, 11 i 13 maja 2023 roku w M&S Bank Arena w Liverpoolu. Hasło tegorocznej odsłony to: United by Music. Wystąpi 37 krajów, a w porównaniu do poprzedniego roku będzie to Eurowizja bez reprezentanta Macedonii Północnej. Z powodu kryzysu energetycznego zrezygnowali także nadawcy z Bułgarii i Czarnogóry.

Kto jest faworytem? Jeśli chodzi o polskie preselekcje, to mówi się, że o zwycięstwo powalczą przede wszystkim: Alicja Szemplińska, Jann oraz Blanka. To jednak tylko domniemania, być może zostaniemy jeszcze zaskoczeni! Jeśli chodzi zaś o główny konkurs, to sporo mówi się o tym, że zwyciężyć może Loreen, reprezentantka Szwecji, która - co ciekawe - już raz wygrała Eurowizję: w 2012 roku.

O Eurowizji na łamach "Super Expressu" będziemy jeszcze z pewnością pisać.

Zobacz poniższą galerię zdjęć: Eurowizja 2023: Polskie preselekcje. Kto w tym roku będzie reprezentował nasz kraj? Poznaj kandydatów

Sonda Czy Polska ma szansę na zwycięstwo lub przynajmniej zajęcie wysokiej pozycji w konkursie Eurowizja 2023? Tak, ta Eurowizja jest nasza! Na pewno nie Może tak, może nie Trudno powiedzieć