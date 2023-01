Maja Hyży reprezentantką Polski na Eurowizji 2023? Jest komentarz gwiazdy

Maja Hyży na Eurowizji 2023 z piosenką "Never hide"? Wokalistka ocenia swoje szanse

Choć do Eurowizji 2023 pozostało jeszcze kilka miesięcy, już niebawem upływa termin wysyłania zgłoszeń. Wiadomo, że jedną z osób, które marzą o reprezentowaniu Polski w konkursie, jest Maja Hyży. To już trzeci raz, gdy stara się ona o bycie polską kandydatką na Eurowizji - wokalistka próbowała swoich sił również w latach 2018 i 2020. Już 15 stycznia poznamy odpowiedź na pytanie, czy piosenka "Never hide" ma szanse na znalezienie się wśród dziesięciu najlepszych utworów, spośród których wyłoniony zostanie polski kandydat na Eurowizję 2023.

Maja Hyży wierzy w swój utwór, który, jak uważa, może stać się prawdziwym hitem. W rozmowie z Jastrząb Post skomentowała swoje szanse.

- Uważam, że mam duże szanse. Ale to dlatego, bo uważam, że numer jest bardzo dobry. Silnie w to wierzę, że będzie to hit. Ja już jak usłyszałam pierwszą zajawkę utworu, to już czułam Eurowizję i wiedziałam, że to jest ten numer, który musimy skończyć, kontynuować i zrobić na majstersztyk. Będę się cieszyła, jeżeli dostanę się do preselekcji, a co będzie dalej? Zobaczymy. Fajnie by było reprezentować Polskę, ale są też inni, konkurencja jest duża. Ale uważam, że mamy superszanse z naszym utworem - opowiadała Hyży.

Zamiast na rywalizacji, wokalistka chce skupić się na swojej piosence. Ma nadzieję, że ta zawojuje serca słuchaczy i przyniesie jej sukces, jakim będzie występ na Eurowizji 2023. Jeśli jednak tak się nie stanie, Maja Hyży liczy na to, iż utwór będzie cieszył się dużą popularnością wśród jej fanów.

- Ja nic nie wiem. Nic nie słyszałam. Skupiam się na swojej muzyce, utworze i nie chcę czuć jakiejkolwiek rywalizacji. Będzie, co będzie. Mam nadzieję, że ludziom spodoba się mój numer i jeżeli nie przejdę dalej, to stanie się on po prostu hitem.

Eurowizja 2023: kiedy, gdzie?

Gospodarzem Eurowizji 2023 będzie Wielka Brytania, a sam konkurs odbędzie się w Liverpool Arenie w Liverpoolu. 67. Konkurs Piosenki Eurowizji odbędzie się w dniach: 9, 11 i 13 maja. Polskiego reprezentanta na Eurowizję 2023 poznamy po wyłonieniu zwycięzcy Krajowych Eliminacji - finałowy koncert odbędzie się 26 lutego.

Chcielibyście, żeby Polskę reprezentowała Maja Hyży z piosenką "Never hide"?