Była żoną Piotra Skargi i Piotra Polka. Niesamowite, jak Magdalena Wołłejko wygląda w wieku 70 lat! Wdzięk, klasa i uroda

Magdalena Wołljeko była żoną Piotra Skargi i Piotra Polka

Magdalena Wołłejko to przede wszystkim znakomita aktorka teatralna. Nie oznacza to jednak, że nie mogliśmy jej oglądać w filmach czy serialach. Zagrała m.in. córkę Macieja Boryny w "Chłopach", Magdę w "Kobiecie w kapeluszu" czy Ritę Morek w "Samym życiu". Mimo to większą popularnością cieszą się raczej jej byli mężowie. Pierwszy - Piotr Skarga - grał m.in. główną rolę w komediowo-obyczajowym serialu "Bulionerzy", a drugi - Piotr Polk - zasłynął przede wszystkim rolą inspektora Możejki w "Ojcu Mateuszu". Oba małżeństwa Magdaleny Wołłejko raczej nie należą do udanych. Z Piotrem Skargą rozwiodła się już kilka miesięcy po ślubie. Zdecydowanie dłużej trwało małżeństwo z Piotrem Polkiem (11 lat). Co ciekawe, gwiazdor jest młodszy do byłej żony o 7 lat.

Piotr był moim największym zaskoczeniem. Spotkałam mężczyznę, który spełnił moje oczekiwania jako kobiety

- mówiła Magdalena Wołłejko w rozmowie z "Vivą". Jednak i to małżeństwo nie przetrwało próby czasu.

Magdalena Wołlejko na 28. Festiwalu Gwiazd w Międzyzdrojach. Wdzięk, klasa i uroda

Była żona Piotra Skargi i Piotra Polka niedawno skończyła 70 lat, ale zupełnie tego po niej nie widać. Aktorka właśnie pojawiła się na 28. Festiwalu Gwiazd w Międzyzdrojach. Jak sama nazwa wskazuje, gwiazd na nim nie brakowało. Ale to właśnie Magdalena Wołłejko przyćmiła wszystkich. Uśmiechnięta aktorka spacerowała po plaży w eleganckiej czarnej sukience, na którą nałożyła prześwitujący biały sweterek. Wyglądała wspaniale. Widać, że nadal ma wdzięk, klasę i urodę. Służy jej praca. To że Magdalena Wołłejko nie bryluje na ściankach, nie oznacza, że zrezygnowała z aktywności zawodowej. Obecnie specjalizuje się także w pisaniu.

Dla mnie ważne jest to, by być w ciągłym ruchu. Gdy jestem wśród ludzi, słyszę ich historie, to od razu rodzą się we mnie pomysły na nowe postaci, scenariusze. Każdy dzień to dla mnie nowa przygoda i nowa strona do napisania

- mówiła w rozmowie z Interią.

