Były partner Moniki Mrozowskiej PRZERWAŁ MILCZENIE. Wdał się w dyskusję z internautami. Post dolał oliwy do ognia?!

Rodzinny dramat, który dotknął Aleksandrę Adamską, to trauma na całe życie. Aktorka trzęsła się i płakała

Allan Krupa zaszokował widzów telewizji. Nawet Edyta Górniak go nie rozpoznała. MAMY ZDJĘCIA

Co za słowa!

Monika Mrozowska w ubiegłym tygodniu postanowiła odpowiedzieć na komentarz jednej z internautek odnośnie swoich podróży. Aktorka nie kryła rozgoryczenia i żalu. Wyznała, że ciężko pracuję, na to by było ją stać na wyjazdy Postanowiła się podzielić ze światem kwotą alimentów, które dostaje od swojego byłego partnera. Napisała wprost, że na dwójkę dzieci dostaje 1400 złotych. Teraz do tej sprawy odniósł się ojciec dzieci.

Maciej Szaciłło wściekły na Monikę Mrozowską! Przerywa milczenie

Na odpowiedź byłego partnera aktorki nie trzeba było długo czekać. Mężczyzna miał za złe, że aktorka podała do publicznej kwoty wiadomości alimentów. Post dodał jednak oliwy do ognia. Szaciłło postanowił wdać się w dyskusje z internautami.

- Ten komentarz był niepotrzebny. W poście Pani Moniki nie ma nic co mogłoby umniejszyć Pana roli jako ojca - skomentowała internautka.

Były partner Mrozowskiej nie pozostał dłużny i odpowiedział:

- Cały internet obiegły teraz teksty jak niskie alimenty dostaje Monika na dzieci i było wiadomo od początku ze to zostanie wyciągnięte. Nie podaje się kwot wcale - tym bardziej jesli sa częścia wyrywkowa prawdy. A Monika wychowuje dzieci z aktywnym udziałem 3 ojców - którzy sa obecni również finansowo. Pisanie „nie pomyliły Wam się zera” - również było bardzo niewłaściwe. Mam prawo postawić granice i pokazać swoje stanowisko z szacunkiem ale rzeczowo. Post Moniki przeczytały nasze dzieci, ich znajomi, nasi znajomi. - podsumował.

Zobacz poniższą galerię: Monika Mrozowska zmieniła kolor włosów