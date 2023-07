Monika Mrozowska wyjawiła, skąd bierze pieniądze na wakacje. Mówi o alimentach. "Nie, nie pomyliłam się z zerami"

Marta Manowska na weselu Marty i Pawła z "Rolnik szuka żony" szalała do białego rana. Co za kreacja!

Monika Morozowska wyjaśniła, skąd bierze pieniądze na wakacje

Monika Mrozowska lata temu zasłynęła z roli w serialu "Rodzina zastępcza" i choć potem zniknęła z ekranów, to pozostaje aktywna w mediach społecznościowych, a jej życie prywatne budzi ogromne zainteresowanie. Aktorka jest samodzielną mamą czwórki dzieci, których doczekała się z trzema partnerami. Mrozowska nie ukrywa, że jej wielką pasją są podróże. Stąd też na jej profilu na Instagramie nie brakuje zdjęć z wakacji z najróżniejszych zakątków świata. Aktorka zabiera tam swoje pociechy, jednak bywa, że podróżuje sama. To kilka dni temu stało się powodem do gorącej dyskusji pod zdjęciami Mrozowskiej. Jedna z "fanek" zaatakowała ją i zapytała o pieniądze, które aktorka wydaje na podróże. "Lubię pani zdjęcia z dziećmi i bez. Ale skąd tyle "kasy" na te wszystkie podróże?" - napisała. Monika szybko zareagowała i bez ogródek odpowiedziała na uszczypliwy komentarz. "Zdradzę Pani sekret - PRACUJĘ" - odpisała. Na tym jednak dyskusja się nie zakończyła.

Mrozowska wyjawiła, ile dostaje alimentów na dzieci

Aktorka postanowiła raz na zawsze rozprawić się z wścibskimi i złośliwymi obserwatorami, którzy nieustannie próbują zajrzeć jej do portfela. Monika Mrozowska zamieściła na Instagramie obszerny post, w którym zdradziła nawet, ile alimentów dostaje na swoje dzieci. "Jestem samodzielną matką z czwórką dzieci, z których dwójka dostaje alimenty w łącznej wysokości 1400 zł netto. Nie, nie pomyliłam się z zerami" - pisze Mrozowska. Aktorka podkreśla, że na życie swoje i dzieci zarabia od 25 lat. "To moja „kasa” i będę z nią robić to, co będę uważać za stosowne" - kwituje.

