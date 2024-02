Były skarbnik PiS skomentował trzy małżeństwa córki. Postawił sprawę jasno

Nie jest tajemnicą, że Małgorzata Rozenek-Majdan to prywatnie córka dawnego współpracownika Jarosława Kaczyńskiego. Jej ojciec, Stanisław Kostrzewski przez lata był skarbnikiem partii, a w działanie PiS włączył się od początku istnienia ugrupowania. To on był gospodarczym ramieniem partii, tak było do 2014 roku, gdy Kostrzewski zdecydował się odejść z funkcji skarbnika Prawa i Sprawiedliwości. Tak potem opowiadał w "Rzeczpospolitej": - Powinienem o swoim zamiarze powiedzieć pół roku wcześniej, przeprowadzić to w sposób cywilizowany. A ja, licząc na to, że jednak negatywne zmiany wyhamują, zrobiłem to na dzień przed upłynięciem terminu zgłoszenia komitetu do wyborów. Termin upływał w sobotę, a moja rozmowa z prezesem była w piątek. Po niej było posiedzenie Komitetu Politycznego, na które już nie poszedłem. Tam pan prezes powiedział, że "Staszek się obraził" - wspominał.

Ostatnio Kostrzewski gościł w podkaście swojego obecnego zięcia Radosława Majdana, wraz z córką Małgorzatą Rozenek-Majdan. Zapytany o poprzednich zięciów przyznał, że obaj poprzedni byli bardzo porządnymi mężczyznami i ma z nimi kontakt do tej pory. - Poważnie mówiąc, z moimi poprzednimi zięciami mam bardzo dobre stosunki, to fajni ludzie, bardzo ciekawi. Każdy mężczyzna ma swoje różne "szmery", ale to fajni ludzie, do tej pory u trzymujemy kontakty. Wybór córki zawsze popierałem i zawsze byłem razem w tym wszystkim, niezależnie od tego, jak to się kończy - komentował wyraźnie zadowolony z tych relacji.

