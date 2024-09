Cała prawda o Filipie Bobku i Hani Żudziewicz. Zabawny test na zgodność

„The Voice of Poland”. Zaskakujące słowa Michała Szpaka. "Nie wiedziałem, jak się odnaleźć"

Już za chwilę na antenie Polsatu zagości 15. edycja "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami". Niedługo przed startem show mieliśmy okazję odwiedzić Filipa Bobka i Hannę Żudziewicz-Jeschke na jednym z ich treningów. Jak się okazało, atmosfera była pełna śmiechu i dobrej energii, dlatego postanowiliśmy sprawdzić, jak dobrze aktor i tancerka się znają, przeprowadzając krótki test na zgodność par.

Kto lepiej gotuje i jest bardziej roztrzepany? Hania Żudziewicz i Filip Bobek odpowiadają na pytania "Super Expressu"

Filip Bobek i Hania Żudziewicz-Jeschke musieli odpowiedzieć na kilka prostych pytań, wskazując, które z nich lepiej pasuje do różnych cech. Już przy pierwszym pytaniu było sporo zabawy! Przy kolejnym Filip Bobek początkowo wskazał imię swojej programowej partnerki, jednak po chwili zastanowienia, przyznał z uśmiechem:

Okej, dobra, przemyślałem to — powiedział, wskazując na siebie.

Kto jest bardziej roztrzepany? Na to pytanie Hania odpowiedziała bez zawahania:

Ktoś coś zostawi, coś zrobi, straci zęba na treningu – to ja. Ktoś walnął butelką w zęba i nie ma zęba – to ja!

Filip tylko potwierdził te słowa, z uśmiechem przyznając, że jego partnerka potrafi czasem zaskoczyć niecodziennymi sytuacjami, ale to dodaje uroku ich współpracy.

Kto lepiej gotuje? Tu zaskoczeń nie było. Oboje jednogłośnie wskazali Filipa.

Generalnie nie próbowałam dań Filipa, ale konkurencji to on nie ma tutaj za dużej — przyznała z uśmiechem Hania, wyjaśniając, że kuchnia nie jest jej mocną stroną. Okazało się, że aktor doskonale radzi sobie w roli kucharza.

Test pokazał, że mimo różnic Filip Bobek i Hanna Żudziewicz-Jeschke świetnie się uzupełniają. Ich humor i pozytywne podejście do życia z pewnością przełożą się na parkiet "Tańca z Gwiazdami". Czekamy z niecierpliwością na ich występy!

Obejrzyjcie wideo z testu naszej gwiazdorskiej pary.

W galerii zobaczycie, jak Filip Bobek i Hania Żudziewicz przygotowywali się do pierwszego odcinka 15. edycji "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami".

