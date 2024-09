Filip Bobek dzieli się jedzeniem z partnerką. Potężny kęs ledwo się zmieścił!

Filip Bobek w programie "Taniec z gwiazdami"

Filip Bobek przez lata znajdował się na uboczu wielkiego show-biznesu. Wszystko zmieniło się, gdy znany z serialu "BrzydUla" aktor zdecydował się przyjąć propozycję udziału w programie "Taniec z gwiazdami". Przy okazji wzrosło zainteresowanie życiem prywatnym Filipa Bobka. Niedawno dziennikarka portalu Shownews.pl podczas rozmowy z aktorem zwróciła uwagę na to, że gdy w wyszukiwarce Google wpisuje się "Filip Bobek", robot od razu podpowiada frazę "Filip Bobek żona". - Wszyscy są ciekawi, czy Ty masz żonę - skonstatowała reporterka. Ten był bardzo zaskoczony. Nie dał się jednak zbić z tropu. - Słuchajcie, musicie to zgooglać. Sorry, musicie oto zgooglać - odparł. Obecnie raczej miłosne relacje z kobietami nie zaprzątają głowy aktora, bo ten pochłonięty jest przygotowaniami do programu "Taniec z gwiazdami". Jego taneczną partnerką jest Hanna Żudziewicz.

Nie przegap: Filip Bobek szaleje ze szczęścia! "Syneczek". W końcu się udało!

Filip Bobek dzieli się jedzeniem z Hanną Żudziewicz. Potężny kęs zszokował aktora

Raczej nie ma co liczyć na to, że między nimi zawiąże się jakiś romans. Hanna Żudziewicz bowiem niedawno wzięła ślub z Jackiem Jeschkem i poza mężem świata nie widzi. Widać natomiast, że Filip Bobek złapał dobrą komitywę z tancerką. Tak dobrą, że dzieli się z nią nawet jedzeniem! Do sieci wpadło nagranie, na którym widać, jak gwiazdor "BrzydUli" proponuje Hannie Żudziewicz gryza słodkiej bułki z nadzieniem. - Chcesz gryza - pyta kulturalnie aktor. Tancerka potwierdza skinieniem głowy, po czym na raz odgryza niemal połowę buły! Na twarzy Filipa Bobka momentalnie namalował się szok. Na szczęście aktor chyba nie ma za złe wygłodniałej koleżance, że spałaszowała tak potężnego kęsa. W podpisie do filmiku czytamy bowiem, że "bo dzielić to się trzeba". Mamy tylko nadzieje, że Filip Bobek miał jeszcze jedną bułkę. Jedna na dwoje bowiem to zdecydowanie za mało.

W naszej galerii prezentujemy, jak zmienił się Filip Bobek

Sonda Kto Twoim zdaniem wygra 15. edycję programu "Taniec z Gwiazdami"? Rafał Zawierucha Anna Maria Sieklucka Julia Żugaj Filip Bobek Natalia Nykiel Piotr Świerczewski Michał Meyer Olga Bończyk Filip Lato Vanessa Aleksander Majka Jeżowska Maciej Zakościelny