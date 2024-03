Caroline Derpieński zachwyca się Piotrem Rubikiem. Tak znów lecieli jednym samolotem

Przypomnijmy, że Caroline Derpieński to importowane zza oceanu alter-ego pochodzącej Karoliny Derpieńskiej. Najwyraźniej pomimo "sławy", którą w ostatnim roku zyskała celebrytka, nadal wrażenie na niej robią spotkania z osobami, które nieco dłużej i stabilniej funkcjonują w polskim show-biznesie. Tak najkrócej podsumować można sytuację, którą ostatnio w swoich mediach społecznościowych zrelacjonowała gwiazdka.

Miała ona miejsce podczas podróży samolotem. Derpieński po raz kolejny spotkała się na trasie z Piotrem Rubikiem. Przypomnijmy, że po raz pierwszy razem wylądowali w samolocie w październiku 2023 roku. Nagrywała wówczas kompozytora z ukrycia i komentowała jego obecność. Tym razem nie było inaczej.

Kochani, chcę być z wami obiektywna. Kłótnie pomiędzy babami mogą być, baby są jakie są, ale Pan Rubik… totalnie zmieniłam o nim zdanie (…). To jest człowiek „no drama”, który widać, że jest poczciwy. Pomimo tego, że obraca się w towarzystwie kobiet, które kochają dramy (…), on ciężko pracuje, jeździ non stop do Polski zarabiać, pracować, żeby po prostu utrzymać rodzinę i zapewnić jej byt. To pokazuje, że jest męski, kochający i dbający o rodzinę. Poczciwy, fajny człowiek, kulturalny, przywitał się ze mną – piała z zachwytu Caroline.

Caroline oczywiście w swojej tyradzie nie zapomniała wspomnieć też o żonie kompozytora, Agacie Rubik (37 l.). Przypomnijmy, że celebrytki nie darzą się zbytnią sympatią

Na początek oceniłam Rubika przez pryzmat zachowania i stosunku szczególnie do mnie jego żony, ale to jest po prostu odrębna jednostka (…). On nie odpowiada za to, w jakim paskudnym towarzystwie obraca się jego żona, więc ja do Rubika nic nie mam, ale śmieszy mnie, że jego żona mnie nienawidzi. Każdą możliwą okazję wykorzystuje ze swoimi koleżaneczkami, które są moimi wrogami, do paskudnego obśmiewania mojej osoby, za co ja nie byłam dłużna parę razy i nie żałuję tego (…). Także to nie jest jego wina, że ma taką żonę, a nie inną - stwierdziła.