Gwiazdy szczerze o seksie!

Cayra wyznaje: Partner wie jak zadbać o moją przyjemność!

iga 5:35

Cayra (36 l.), piękna wokalistka zespołu GrooveBusterz, która od lat z powodzeniem robi karierę solową to temperamentna kobieta. Ani w życiu erotycznym ani w pracy nie znosi nudy. Nie ukrywa, że seks stanowi dla niej ważny i scalający element związku. Ostatnio jej teledysk do piosenki „Zapomnij” wywołał burzę w sieci. Gwiazda jest w nim bohaterką odważnych scen. Co na to jej partner?