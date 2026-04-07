Celine Dion wraca na scenę i zaśpiewa w Paryżu. Znamy ceny biletów

Maksymilian Kluziewicz
2026-04-07 14:50

Informacja o powrocie Celine Dion na scenę wzbudziła ogromne emocje wśród fanów na całym świecie. Piosenkarka, która walczy z rzadkim schorzeniem, ogłosiła cykl wyjątkowych koncertów we Francji. We wtorek 7 kwietnia ruszyła pierwsza tura sprzedaży biletów, ujawniając tym samym ich ceny na platformie Ticketmaster.

Celine Dion zagra koncerty w Paryżu
Ceny biletów na występy Celine Dion w stolicy Francji zostały ujawnione. Jedna z najpopularniejszych wokalistek w historii muzyki zaplanowała serię wyjątkowych występów w Paryżu na jesień tego roku. Doniesienia o scenicznym powrocie wykonawczyni takich przebojów jak "My Heart Will Go On", "The Power of Love" i "That's The Way It Is" od dłuższego czasu krążyły w mediach. Najpierw w Paryżu zawisły zagadkowe bilboardy, a następnie gwiazda wyczyściła swój profil na Instagramie ze wszystkich zdjęć i nagrań.

Szczegóły koncertów Celine Dion w Defense Arena w Paryżu

Wszystkie domysły potwierdziły się w dniu 58. urodzin piosenkarki. Celine Dion potwierdziła serię 10 koncertów w paryskiej hali Defense Arena, która może pomieścić do 45 tysięcy widzów. Najnowsze doniesienia wskazują jednak, że w każdym z wydarzeń weźmie udział około 30 tysięcy fanów. Popyt na wejściówki jest gigantyczny. Poprzez specjalny formularz na stronie internetowej wokalistki, chęć zakupu biletów zgłosiło kilka milionów osób. Trudno się temu dziwić, biorąc pod uwagę, że jej ostatnia trasa, "Courage World Tour" (która miała objąć również Polskę), została odwołana najpierw przez pandemię, a potem ze względu na stan zdrowia artystki. Celine Dion zmaga się z zespołem sztywnego człowieka – rzadką, neurologiczną chorobą autoimmunologiczną, na którą nie ma lekarstwa.

Ile zapłacimy za koncerty Celine Dion w Paryżu? Znamy cennik

Jakie są koszty udziału w paryskich koncertach Celine Dion? We wtorek, 7 kwietnia, rozpoczęła się pierwsza faza przedsprzedaży. Dostęp do niej mieli fani, którzy wcześniej zapisali się przez dedykowany formularz i otrzymali specjalne kody. To właśnie dzięki temu poznaliśmy oficjalne ceny biletów na koncerty piosenkarki. Przedstawiają się one następująco.

Ceny miejsc na trybunach:

  • Kategoria złota - koszt 232,50 euro
  • Kategoria 1 - koszt 199,50 euro
  • Kategoria 2 - koszt 133,50 euro
  • Kategoria 3 - koszt 111,50 euro
  • Kategoria 4 - koszt 89,50 euro

Ceny miejsc na płycie:

  • Płyta Prestige - koszt 298,50 euro
  • Płyta Diamentowa - koszt 276,50 euro
  • Płyta Złota - koszt 232,50 euro
  • Kategoria 1 - koszt 199,50 euro
  • Kategoria 2 - koszt 133,50 euro
