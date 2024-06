Cezary Pazura jeździ na rowerze ze złamanym kręgosłupem! Nowe zdjęcia szokują

Informacja o złamanym kręgosłupie Cezarego Pazury wyszła przez przypadek. Aktor gościł w jednej z rozgłośni radiowych. Podczas wywiadu rozchyliła mu się koszula, odsłaniając brzuszek, co nie umknęło uwadze redaktora. - Mam złamany kręgosłup, noszę pas, który mnie stabilizuje, ale on ma skutek uboczny, jak go zdejmiesz, nie trzymasz sam brzucha, tylko on wypada – wyznał Cezary Pazura i ani on, ani dziennikarz prowadzący rozmowę nie kontynuował tematu. Problemy zdrowotne gwiazdora są skutkiem wieloletnich wysiłków fizycznych na planach filmowych.

Przez brawurę na planach filmowych Pazura ma złamany kręgosłup

Cezary Pazura to prawdziwy twardziel. Przez lata szarżował na planach produkcji. Okazuje się, że artysta, wielokrotnie grając w kinie akcji, nie korzystał z dublerów. Po latach kręgosłup mocno dał mu się we znaki. Jego żona i jednocześnie menadżerka w rozmowie z portalem film.wp.pl ujawniła nieco więcej szczegółów, dotyczących kontuzji gwiazdora. "Aktualny stan jej męża to konsekwencja wieloletniej pracy na planach, często bez wspomagania się dublerami, kaskaderami. Doszło do mikrouszkodzeń" – powołał się na jej słowa portal. Zapewniła przy tym, że jej mąż jest pod stałą opieką specjalistów, rehabilituje się i normalnie pracuje. Jak widać na najnowszych zdjęciach Cezarego Pazury, o swoją kondycję dba także jeżdżąc na rowerze.

Najpopularniejsze role Cezarego Pazury

Cezary Pazura jest jednym z najpopularniejszych i najbardziej lubianych polskich aktorów i twórcą autorskiego kabaretu. Zagrał w ponad 60 filmach produkcji polskiej, austriackiej i niemieckiej. Cezary Pazura to wielokrotny laureat Złotej Kaczki. W 1991 i 1996 roku otrzymał Złote Lwy Gdańskie. Rola w filmie „Psy 2. Ostatnia Krew” przyniosła mu nagrodę na Międzynarodowym Festiwalu Filmów w Valenciennes. Grał m.in. u Andrzeja Wajdy, Krzysztofa Kieślowskiego, Juliusza Machulskiego, Władysława Pasikowskiego. Niezapomniane aktorskie kreacje stworzył w filmach: „Sztos”, „Chłopaki nie płaczą”, „Kariera Nikosia Dyzmy”, „Kiler”, „Ajlawju”, „Szczęśliwego Nowego Jorku”. Komedia gangsterska „Weekend”, która w ubiegłym roku weszła na ekrany kin, jest jego debiutem reżyserskim, wyprodukowanym przez własną firmę producencką Cezar 10.

Cezary Pazura: Zbankrutowałem i siedziałem w kieszeni Olafa Lubaszenki | Mellina Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.