Cezary Pazura - tak jak grubo ponad 70 proc. uprawnionych do głosowania w wyborach parlamentarnych - także udał się do lokalu wyborczego i zapewne sporo odstał w kolejce. Na głosowanie aktor wybrał się oczywiście ze swoją młodą małżonką - Edytą Pazurą. Nie obyło się bez pamiątkowej fotki, która szybko trafiła na media społecznościowe. Właśnie wtedy zaczęły się problemy! Cezary Pazura został paskudnie potraktowany przez internautów. Jedna z kobiet nie miała żadnych hamulców i przyczepiła się do wyglądu aktora. - Cezary jak bezdomny - skomentowała. Nie wytrzymała wówczas jego żona. -Może dlatego, że pracował 14 godzin i jest zmęczony. Pani radzę więcej empatii i szacunku do drugiej osoby - odparła Edyta Pazura. Mamy nadzieję, że hejterka następnym razem dwa razy pomyśli, zanim opublikuje coś w sieci. Cezarego Pazurę wsparli na szczęście też inni użytkownicy mediów społecznościowych. - Ale pani komentarz jest bezczelny. Proszę się tu nie kręcić, skoro jedyne co ma pani do powiedzenia to obrażanie właścicieli tego konta - poradził hejterce inny internauta.

W naszej galerii prezentujemy, jak przez lata zmieniał się Cezary Pazura, który w zeszłym roku skończył 60 lat