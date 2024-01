Cezary Żak i jego żona byli o krok od rozwodu. Teraz pochwalili się egzotyczną podróżą

Trudno chyba o bardziej udany związek w polskim show-biznesie. Cezary Żak i Katarzyna Żak są ze sobą od 40 lat. Kryzysy jednak nie są im obce. - Byliśmy o krok od rozstania. Patrząc na wszystkie nasze wspólne lata, muszę powiedzieć, że ta linia miłości nie zawsze była prosta, a raz zdawało mi się nawet, że moje uczucie do niego całkowicie się wypaliło - mówiła aktorka. Na szczęście miłość zwyciężyła, chociaż plotki o rozwodzie pojawiają się co roku.

- Od kilku lat właśnie w sierpniu, w okolicach moich urodzin, zawsze pojawiają się artykuły o tym, że się rozwodzimy. To już stało się anegdotyczne. Nawet koledzy z branży się z tego śmieją i gdy przychodzą wakacje, mówią: „o, zaraz będą was rozwodzić!”. W tym roku czekaliśmy na to z Kasią i się nie zawiedliśmy. Jedna z gazet w sierpniu napisała, że w rodzinie Cezarego Żaka szykuje się rozwód. Zawiadomiła mnie o tym moja mama. Fryzjerka podsunęła jej pewne czasopismo i zapytała: „czyżby Cezary się rozwodził?”. I mama zadzwoniła do mnie, żeby zapytać, czy to prawda. Tłumaczyłem jej więc, że przecież niedawno się widzieliśmy i chyba nie wyglądaliśmy jak para, która chce się rozstać. „no, właśnie tak mi się wydawało” – przyznała mama. I co roku jest tak samo - mówił aktor w rozmowie z Plejadą.

Cezary Żak i Katarzyna Żak na wakacjach. Pochwalili się zdjęciami

Dziś, kiedy ich córki są już dorosłe, Żakowie mogą cieszyć się sobą. Właśnie spędzają czas w słonecznej Tajlandii. Z zamieszczanych przez nich zdjęć wynika, że jest to bardzo aktywny wypoczynek. Gwiazdor skusił się też na lokalny przysmak, a mianowicie wodę ze świeżego kokosa. Chyba mu smakowała.

Cezary Żak ukrywał przed wszystkimi straszną chorobę Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.