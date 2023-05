Chajzer znika z "Dzień dobry TVN". Niepokojący wpis prezentera. Poruszenie wśród fanów

To, co spotkało Jerzego Stuhra po usunięciu raka krtani, nie zdarza się często. Trudno powstrzymać łzy

Filip Chajzer to jeden z prowadzących popularne pasmo poranne "Dzień dobry TVN". W parze z Małgorzatą Ohme tworzą duet, który charakteryzuje specyficzne poczucie humoru. Przez widzów odbierani są różnie. Zazwyczaj "nieśmieszne" żarty Filipa są po prostu okazją do kolejnych żartów.

Dziennikarz jest jednak niezwykle ceniony przez publiczność za swoją prace na rzecz słabszych. Jego apele i zbiórki spotykają się zazwyczaj z ogromnym odzewem. Jego włączenie się w akcje charytatywna, zazwyczaj jest gwarancją sukcesu. Ostatnio udało mu się pomóc małej Hani. Promowana przez niego zbiórka w kilka dni osiągnęła pełną kwotę, potrzebna by powstrzymać chorobę dziewczynki.

Chajzer ma kłopoty ze zdrowiem. Na jakiś czas znika a anteny

Prezenter podziękował fanom, podkreślając że jest to dla niego bardzo ważne. Zwłaszcza w sytuacji, kiedy sam boryka się z problemami zdrowotnymi. "Musicie wiedzieć, że pomogliście też bardzo mi. Nie będę ukrywać, że mój stan zdrowia ostatnio nie jest Disneylandem" - napisał na swoim profilu. Dziennikarz poinformował też, że w związku z koniecznością zadbania o swoje zdrowie zniknie na jakiś czas z anteny TVN. "Chwilę mnie nie będzie na antenie. Jestem pod opieką wybitnych specjalistów i dziękuję Bogu oraz moim najbliższym za to, że do nich w ostatniej chwili trafiłem. Natomiast żaden najlepszy ekspert świata nie zastąpi tego, co masz w głowie. A w mojej głowie dzięki Wam i Hani jest teraz duże poczucie sensu. To bardzo ważne bo w tej materii też nie była to... Enerylandia. Dziękuję."

Pod postem pojawiło się wiele komentarzy z życzeniami szybkiego powrotu do zdrowia i do pracy. "Pomoc w ratowaniu dziecka to jest największe dobro tego świata. Nie znam Cię osobiście, ale widzę, co robisz już... sporo lat i wiedz, że dla mnie (przewrażliwionej matki dwóch małych urwisów) jesteś chodzącym dobrem. Zdrowiej, daj sobie czas na regeneracje i jak już będzie dobrze wracaj do nas" My również dołączmy do tych życzeń.

Zobacz w galerii, jak zmieniał się Filip Chajzer

Dzień dobry TVN i Pytanie na śniadanie toczą batalię o widzów Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.