Chajzer Zygmunt po raz pierwszy szczerze o synu. Nie mógł dłużej milczeć

Mamy normalne relacje. W pewnych kwestiach się różnimy, a pewnych nie. Filip jest dorosłym człowiekiem. Podejmuje takie, a nie inne decyzje, ale ma do nich prawo. Stworzył swojego kebaba, rozwija ten biznes i oby tak dalej. Na razie jest szczęśliwy, robiąc to, co robi. Być może obecność w mediach była dla niego zbyt uciążliwa? Może miał tego wszystkiego dość? A może zrobił sobie jedynie przerwę od telewizji i jeszcze do niej wróci? Zobaczymy.Nie mam zamiaru komentować jego życia. Jeśli ktoś ma jakieś pytania dotyczące Filipa, najlepiej niech do niego zadzwoni.