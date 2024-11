Nowa piosenka Seweryna Krajewskiego wywołała skrajne emocje! Przykro się na to patrzy

Seweryn Krajewski wrócił z nową piosenką. Utwór "Jeszcze wczoraj miałem wszystko" błyskawicznie zdobył popularność w sieci. Wpadający w ucho kawałek początkowo zbierał niemal same pozytywne komentarze. Potem jednak do głosu doszli też ci, którym nowa piosenka Seweryna Krajewskiego nie bardzo przypadła do gustu. Przykro się na to patrzy.