A miało być tak pięknie... Zapowiadany "Idź na całość" z Filipem Chajzerem zastąpi nowy show Zygmunta. Mamy zdjęcia!

Zamiast "Idź na całość" Polsat pokaże TO

"Idź na całość" był jednym z największych hitów w historii polskiej telewizji. Kolejne odcinki teleturniej Polsatu z Zygmuntem Chajzerem jako prowadzącym śledziło nawet 10 milionów widzów, ale ostatecznie program zniknął z anteny. W styczniu tego roku pojawiły się informacje, że show wróci w nowej odsłonie. Prowadzącym miał być nadal Chajzer, tyle że nie Zygmunt, a jego syn Filip. W międzyczasie spekulowano też, że może ojciec i syn poprowadzą hitowe show razem. Edward Miszczak, nowy szef stacji miał wobec młodego prezentera także inne poważne plany.

Co się dzieje z Filipem Chajzerem?

Filip Chajzer ma być jurorem w nowej edycji "Tańca z Gwiazdami'". Tak zadecydowali producenci, ale jest to związane z tym, że ma wrócić "Idź na całość". Edward Miszczak ma stawiać na ten format w wiosennej ramówce. I to właśnie Filip Chajzer ma być nowym prowadzącym tego kultowego programu - zdradziło "Plotkowi" anonimowe źródło w styczniu b.r.

Wierni widzowie uwielbianego show "Idź na całość" już zacierali ręce z radości, ale po 10 miesiącach od hucznych zapowiedzi powrotu formatu na antenę, już nikt nie wraca do tego tematu. Nie wspomina się o powrocie Filipa Chajzera do telewizji, choć oczywiście to nic nie znaczy. Może to taka "cisza przed burzą"? Na pewno Filip doskonale realizuje się w rozbudowie swojego kebabowego biznesu, idzie mu świetnie bo kolejne food-tracki rosną w prestiżowych miejscach Warszawy, "jak grzyby po deszczu".

Zygmunt Chajzer poprowadzi ostrą licytację

Tymczasem na antenę Polsatu wraca Zygmunt Chajzer! Gwiazdor został prowadzącym zupełnie nowego show pt. "Bitwa o palety". Brzmi ciekawie? Oto szczegóły nowego formatu, który będzie walczył o pozycję teleturniejowego lidera. Jak to będzie wyglądało zobacz w naszej galerii zdjęć.

"Bitwa o palety" w założeniu ma być show pełnym emocji, rywalizacji, niespodzianek i fantastycznych okazji. W programie widzowie będą śledzić bohaterów, którzy będą rywalizowali o to, kto "ubije" najlepszy interes na licytacji palet w ciemno i sprzedaży pochodzących z nich towarów. Aby wygrać, trzeba wykazać się dobrą intuicją, chęcią podjęcia ryzyka oraz ponadprzeciętną żyłką handlowca. Licytacje poprowadzi w swoim niepowtarzalnym stylu Zygmunt Chajzer!

Czasami uczestnicy dają się im ponieść i licytują naprawdę ostro. Ale kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana! A nasi bohaterowie nie boją się wyzwań. To fantastyczni ludzie, potrafiący się bawić, ale potrafiący również robić dobre interesy” mówi Zygmunt Chajzer.

W "Bitwie o palety" wezmą udział zawodowi handlowcy paletami, ale i osoby, które dopiero "raczkują" w tym biznesie. Wszystkich łączy otwarta głowa do interesów, chęć poszukiwania nowych wyzwań i przedsiębiorczość. Każdy z bohaterów nowego show Polsatu ma na koncie różne doświadczenia zawodowe, fantastyczne pasje i wielką chęć do rozwoju. Wśród uczestników nowego programu Zygmunta Chajzera zobaczymy np.: stand-upera, fotografa, pszczelarza, muzyka, youtuberów, kierowcę i informatyka. Wszyscy traktują udział w programie jako ciekawą przygodę, okazję do rywalizacji i dobrą zabawę.

Co zobaczą widzowie nowego show Chajzera?

W każdym odcinku "Bitwy o palety" występują 4 dwuosobowe drużyny, a do wylicytowania będą mieli tylko 3 palety. Dwie z nich zapakowane są tak, że można nieco podejrzeć ich zawartość, natomiast jedna, szczelnie zakryta, pozostaje całkowitą tajemnicą dla kupujących. Po aukcji pierwszej palety towarzyszymy parze, która wygrała licytację i zabiera swój zakup, by rozpakować go i przekonać się, co jest w środku: kosztowne AGD, nowy sprzęt sportowy, używana elektronika, a może uszkodzone meble, zdekompletowane urządzenia i przedmioty o niskiej wartości, jakie trudno będzie sprzedać? Następnie do licytacji drugiej palety przystępują trzy pozostałe drużyny. Po aukcji kolejna zwycięska para zabiera swoją zdobycz i udaje się na unboxing, zostawiając na placu boju dwie drużyny, które zmierzą się w licytacji o ostatnią paletę. Przegrany odejdzie z niczym!

Kiedy oglądać nowe show Chajzera?

Od tej pory trzy drużyny, które pozostały w grze, mają dwa tygodnie na sprzedaż towarów ze swoich palet, a kamery programu śledzą ich postępy i podglądają sposoby na handel przedmiotami z drugiej ręki. Para, która osiągnie największy zysk, zostaje zwycięzcą odcinka.

Nowe show Polsatu powstało na podstawie niemieckiego formatu „Return Masters” należącego do Banijay Entertainment. Nowy program zadebiutuje na antenie Super Polsat już 4 listopada. Premierowe odcinki zaplanowane są od poniedziałku do czwartku o godz. 20:00.

