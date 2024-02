Chłopak zerwał z Dodą, bo nie podobała mu się muzyka, którą lubiła. Nie uwierzysz, jak się zemściła!

Doda przez wiele lat była wokalistką jednego z najpopularniejszych polskich zespołów rockowych Virgin. Jej sukces zawodowy jednak nie szedł z sukcesem w miłości. Artystka wielokrotnie miała łamane serce.

W swojej ostatniej audycji w RMF FM opowiedziała, jak w młodości rzucił ją chłopak, ponieważ nie podobał się mu jej gust muzyczny. Okazało się, że Doda w młodości była wielką fanką The Kelly Family. Nie podobało się to jej ówczesnemu partnerowi, który był wtedy fanem Edyty Bartosiewicz.

Mimo że ta historia miłosna nie zakończyła się happy endem, to nie przeszkodziło to artystce w osiągnięciu wielkiego sukcesu na polskiej scenie muzycznej. Po siedmiu latach spotkała swojego EX w centrum Warszawy.

- On chyba pracował jako kelner. Ja szłam pewnym krokiem, no bo wiadomo, już byłam rockową dziewczyną. On mnie zaprosił na kawę i zaczął mnie prosić czy on może u mnie na bębnach grać w zespole. Ja mówię chłopcze, powiem Ci jedno – „Sometimes I were an angel” – odpowiedziała mu Doda, która tym samym na końcu zacytowała fragment piosenki… The Kelly Family.