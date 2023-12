Cichopek i Kurzajewski odcięli się od polskich gwiazd w Ameryce. Kupili bilety na samolot i nagle zniknęli. Co tam się dzieje?!

Paulla głodowała i spała na ławce w parku! A to dopiero początek historii. Wstrząsające, co ona przeżyła

Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski odcięli się od polskich gwiazd w Chicago

Do Ameryki zleciała zacna grupa polskich gwiazd. W tamtejszych kościołach odbywa się bowiem świąteczna trasa koncertowa. Biorą w niej udział Edyta Górniak, Halina Mlynkova, Grzegorz Hyży, Alicja Węgorzewska, Zenon Martyniuk i inni. Całość prowadzi Katarzyna Cichopek. Gdy polskie gwiazdy doleciały do Chicago, gruchnęła wiadomość, że Edyta Górniak nie trzyma się z innymi gwiazdami, ponieważ mieszka w innym hotelu. Okazało się, że wokalistka zmieniła miejsce noclegu, by być bliżej swoich przyjaciół z USA. Tymczasem za kulisami nie tylko nie izolowała się, a wręcz zaprzyjaźniła z Zenkiem Martyniukiem.

Izolować wydają się zaś Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski, którzy z wylotu do Ameryki zrobili sobie też prywatną wycieczkę. Dwa dni po wylocie Kasi na koncerty, doleciał do niej dziennikarz. Jak się dowiedzieliśmy, choć przelot wszystkich gwiazd koncertów z Chicago do Nowego Jorku został zaplanowany na piątek, już w czwartek Cichopek, Kurzajewski oraz Halina Mlynkova z partnerem spakowali walizki i odłączyli się od grupy. - Zamiast lecieć z innymi, odizolowali się od grupy. Kupili sobie bilety lotnicze i polecieli do Nowego Jorku dzień przed innymi - mówi nam osoba z produkcji trasy, która jest zaskoczona zachowaniem gwiazd.

Dzięki temu Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski mieli czas na randkowanie w Nowym Jorku. Poszli na koncert Madonny i odwiedzili popularny bar z kanapkami. Narobili sobie zdjęć na pamiątkę. Kasia pozowała m.in. na tle słynnego dwupoziomowego Manhattan Bridge.

W tym samym czasie Marcin Hakiel w Warszawie urządził przyjęcie urodzinowe dla ich córeczki. Helenka skończyła właśnie 10 lat.

