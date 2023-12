Edyta Górniak wstawiła się za Zenkiem Martyniukiem. "Jakim trzeba być idiotą". Ostre słowa!

Nie do wiary, co 91-letnia Sława Przybylska wyprawia na scenie z okazji Chanuki. Nagranie nie pozostawia złudzeń

Edyta Górniak i Zenek Martyniuk się zaprzyjaźnili. Teraz wokalistka broni Zenka!

Edyta Górniak przed tygodniem wyruszyła do Ameryki, by wziąć udział w świątecznej trasie koncertowej wraz z takimi artystami jak Halina Mlynkova, Grzegorz Hyży, Alicja Węgorzewska czy Zenon Martyniuk. Koncerty prowadzi zaś Katarzyna Cichopek. Przed wyjazdem Edyta Górniak podupadła na zdrowiu, ale zrobiła wszystko, by stanąć na nogi - bez względu na koszty. ZOBACZ: Schorowana Edyta Górniak wydała MAJĄTEK, by dolecieć na koncerty do USA. Co za poświęcenie. Ujawniamy!

Jak udało nam się dowiedzieć, za kulisami koncertów panuje świetna atmosfera. A Edyta od razu znalazła wspólny język z królem disco polo. Zrobiła więc wspólne zdjęcie z Martyniukiem i organizatorem trasy - Robertem Klattem. Podpisała je miłymi dla Zenka słowami.

"Uwielbiam w ludziach serdeczność, czystość i normalność. Mimo ogromnego zmęczenia jestem bardzo szczęśliwa, że podjęłam się trasy koncertowej w granie tak wspaniałych ludzi ❤️ @zenek_martyniuk_offical @robert_klatt. Dziękujemy, Kochani, za nadzwyczajne piękne spotkania muzyczne i gościnę w parafiach pięknego Chicago. Lecimy już dalej, do Nowego Yorku" - napisała Edyta Górniak na Instagramie.

Nie sądziła raczej, że jej post wzbudzi kontrowersje. Jeden z internautów wyśmiał towarzystwo Edyty. "Tylu Artystów na jednym zdjęciu. Chopin i Mickiewicz klaszczą w grobach" - napisał.

Edyta od razu stanęła w obronie swoich towarzyszy.

"Jak można być takim idiotą, żeby oceniać ludzi według wiary, koloru skóry, upodobań czy zamiłowań muzycznych" - napisała na swoim Instastory. "Mało cię historia uczy? Jeszcze większych lekcji potrzebujesz?" - dodała ostro.

To, że Edyta Górniak nie ma problemu z muzyką disco polo, którą wykonuje Zenek Martyniuk, udowodniła już kilka lat temu, gdy podczas jednej z letnich tras koncertowych wybiegła do niego na scenę i zatańczyła do jednego z hitów zespołu Akcent. Król disco polo był jej wtedy bardzo wdzięczny za okazane publicznie wsparcie.

Dziś, będąc razem w Ameryce, od razu znaleźli wspólny język. A nawet, jak donosi portal Świat Gwiazd, za kulisami Edyta i Zenek zaprzyjaźnili się.

- To bzdura, że Edyta odcięła się od innych gwiazd. Od pierwszego dnia trzyma się z Zenkiem. Od razu, gdy ją zobaczył, zagadał, przedstawił jej żonę, panią Danusię – donosi informator Świata Gwiazd. - Edyta dostrzegła, jak szczery, naturalny i otwarty jest Zenek. Nikogo nie udaje, nie gwiazdorzy. Od razu znaleźli nić porozumienia. Edyta jest od zawsze ponad podziały, więc absolutnie nie przeszkadza jej rodzaj muzyki, jaki wykonuje Zenek - cytuje portal. - Ten wyjazd to dla nich trochę jak kolonie. Trzymają się razem. Za kulisami warunki bywają różne. Przecież to kościoły, a nie sale koncertowe. Ale wszyscy podchodzą z humorem i nikt na pewno nie gwiazdorzy. A Polonia cudownie ich przyjmuje – podsumowuje osoba z otoczenia artystów obecnych na trasie.

Zaskoczeni taką przyjaźnią w show-biznesie?