Piękne zdjęcie Edyty Górniak z Zenkiem Martyniukiem i Robertem Klattem

Zarówno Zenek Martyniuk, jak i Edyta Górniak mieli ostatnio powody do radości. Legendarny artysta disco polo dowiedział się, że jego syn Daniel został uniewinniony przez sąd. Z kolei nasza diwa królowała w programie "Rytmy Dwójki". Jednak jej podróż do USA nie obyła się bez pewnych perypetii. Najpierw nie stawiła się na planowy samolot lecący za ocean, a potem musiała wydać majątek na podróż. W końcu jednak Edyta Górniak dotarła do USA. Właśnie wrzuciła piękne zdjęcie z Zenkiem Martyniukiem i Robertem Klattem. - Uwielbiam w ludziach serdeczność, czystość i normalność. Mimo ogromnego zmęczenia jestem bardzo szczęśliwa, że podjęłam się trasy koncertowej w granie tak wspaniałych ludzi - napisała pod fotką diwa.

Edyta Górniak i Zenek Martyniuk razem. "Dlaczego to nie jest para prezydencka?", "Chopin i Mickiewicz klaszczą w grobach"

Edyta Górniak podziękowała też za "nadzwyczajne piękne spotkania muzyczne i gościnę w parafiach pięknego Chicago". Zapowiedziała też, że ekipa leci teraz do Nowego Jorku. Fani są zachwyceni duetem Edyta Górniak- Zenek Martyniuk. "Dlaczego to nie jest para prezydencka? Rozpoczynam afirmację" - napisał jeden z użytkowników Instagrama. "Tylu Artystów na jednym zdjęciu. Chopin i Mickiewicz klaszczą w grobach", "Zenek pewnie szczęśliwy. Wiem, że było to jego marzenie kiedyś na jednej scenie zaśpiewać. Super. Muzyka ponad podziałami", "Pięknie", "Hot" - komentowali inni internauci.

