Cichopek, Rozenek-Majdan, Socha i Cielecka mówią jednym głosem. Tak zachęcają do wzięcia udziału w wyborach

- To jest ten moment, kiedy możemy wystawić ocenę osobom, które rządziły naszym krajem przez tak wiele lat - zachęca Julia Kamińska (36 l.) w rozmowie z Kamilą Biedrzycką w programie "Express Biedrzyckiej". Lista gwiazd, które zaangażowały się w wspomnianą kampanię, jest imponująca. Grażyna Szapołowska (70 l.), Małgorzata Rozenek-Majdan (45 l.), Grażyna Torbicka (64 l.), Katarzyna Cichopek (41 l.) czy Małgorzata Socha (43 l.) to tylko niektóre z kobiet, które zachęcają do wzięcia udziału w niedzielnym głosowaniu.

Powstało nawet specjalne wyzwanie "#glosuje23challenge", polegające na nagraniu specjalnego wideo z zachętą do głosowania i nominowaniu kolejnych osób. - Jeśli coś robisz z potrzeby serca, to kolejne serca się otwierają. Ponad 200 znanych osób nagrało swoje rolki na Instagrama, prawie 3 tys. osób zostało ambasadorami akcji - podsumowała Magdalena Sobkowiak w rozmowie z Kamilą Biedrzycką.

Kobiety zachęcają do głosowania. Wybory już 15 października

Małgorzata Rozenek-Majdan: W tych wyborach nie może zabraknąć nas - kobiet. Mam nadzieję, że widzimy się przy urnach. To my kształtujemy życie naszej społeczności. Nie może być tak, że brakuje naszego głosu, gdy decyduje się los państwa. Jako matka troszczę się o to, jaki kraj zostawię swoim dzieciom.

Grażyna Szapołowska: Musimy iść na wybory, ponieważ jeżeli nie będziemy oddawać swojego głosu, to będziemy traktowane jak powietrze przez mężczyzn, przez chłopaków. Tak nie może być. Jesteśmy silne, wrażliwe, mądre, empatyczne i musimy zagłosować.

Grażyna Torbicka: Wykorzystajmy nasz głos, bo nie jest prawdą, że jeden głos niczego nie zmienia. Jeden głos może zmienić wszystko. Jeżeli nie pójdę na wybory, to znaczy, że nic mnie nie obchodzi, co dzieje się wokół, w jakim kraju żyję. I nieprawdą jest, że tu nie może być normalnie. Może być normalnie!

Małgorzata Socha: My kobiety wcielamy się w różne życiowe role. Jesteśmy matkami, żonami, piastujemy różne stanowiska, ale nie zapominajmy - jesteśmy obywatelkami i mamy prawa wyborcze, które zostały nam przyznane ponad 100 lat temu. Wykorzystajmy to, nie bądźmy bierne.

Magdalena Cielecka: Ja idę na wybory. Dlaczego? Przede wszystkim dlatego, że mogę. Wy też możecie. Skorzystajmy z tej możliwości i prawa, o które walczyły pokolenia naszych przodkiń. Nie dajmy o sobie decydować, decydujmy same.

Julia Kamińska: Lubię decydować. Nie lubię, kiedy ktoś decyduje za mnie. Skorzystajmy z naszego prawa, idźmy głosować.

Katarzyna Cichopek: Nie odpuszczamy, idziemy na wybory. Liczę na was. Nie będę wam mówiła, na kogo macie oddać swój głos. Ważne, żebyście poszły i zagłosowały w zgodzie ze sobą i ze swoim sercem.

