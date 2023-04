Cichopek wysmarowała się kremem. Ekspertka nie zostawiła na niej suchej nitki!

Katarzyna Cichopek pokazała, jak używać jej kosmetyków. Ekspertka uważa, że gwiazda popełniła pewien straszny błąd!

Katarzyna Cichopek od miesięcy jest jedną z najgorętszych polskich gwiazd. Jej ujawniony związek z Maciejem Kurzajewskim i publiczne wywody Pauliny Smaszcz na temat tej pary sprawiły, że nie wzbudzająca dotąd większych kontrowersji Kasia wylądowała na czołówkach wszelkich portali. Na fali popularności Kinga Zduńska z "M jak Miłość" postanowiła wypuścić własną linię kosmetyków do twarzy. Pianki i kremy firmy "YA" mają sprawić, że fanki Kasi Cichopek będą wyglądać równie dziewczęco i świeżo, jak ona. Jak się do tego prawidłowo zabrać? Aktorka postanowiła zaprezentować na swoim profilu na Instagramie, jak używać poszczególnych kosmetyków jej marki. Ale pewna blogerka kosmetyczna obejrzała filmik Kasi i nie zostawiła na niej suchej nitki!

Blogerka o Kasi Cichopek: "Wprowadza w błąd przyszłych lub obecnych klientów, to jest to wielka czerwona krecha"

Ela Żywiczyńska uważa, że Katarzyna Cichopek nałożyła swoje kosmetyki na twarz w niewłaściwej kolejności. "Jak już ktoś bierze się za promocję, pokazywanie, czego i jak używać i wprowadza w błąd przyszłych lub obecnych klientów, to jest to wielka czerwona krecha. (...) Według pani Cichopek najpierw wykonujemy demakijaż pianką do mycia, a potem domywamy płynem micelarnym. Nie, jest dokładnie odwrotnie. Płyn micelarny służy do demakijażu, nie do mycia. Pianka jest kosmetykiem myjącym i domywającym. Pozostawienie micelu na skórze może przyczynić się do problemów z cerą" - grzmi blogerka. Pozostaje czekać na odpowiedź Kasi!

